Подозреваемых в поджоге судебного участка в Москве в августе задержали

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По информации канала, задержанные подожгли кабинет секретаря в здание участка мирового судьи № 160 на улице Циолковского, после чего ушли, оставив бутылку с фитилем. Пожар быстро потушили, полиция начала расследование.

Поиск длился около месяца, и 25 сентября ФСБ задержала двух подозреваемых. Пока неясно, по какой причине они решили поджечь судебный участок. Пока задержанным грозит лишь статья об умышленном повреждении имущества.

Следствие продолжит работать над установлением всех обстоятельств произошедшего и выяснением мотивов преступления.

Устроенный мужчинами пожар начался около половины третьего ночи. Сигнализация сработала немедленно, и охранник вызвал экстренные службы.

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