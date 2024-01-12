Подозреваемых в избиении и ограблении пожилой пары задержали в Дагестане
Сотрудники полиции в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным правоохранителей, 8 декабря 2023 года в селе Новочуртах Новолакского района двое мужчин пробрались в дом 65-летнего местного жителя, избили его и супругу, а затем вынудили пару отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
«Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», - рассказали в ведомстве.
У злоумышленников удалось изъять часть украденных денег, остальное они успели потратить. Один из фигурантов признался, что испугался и выбросил ювелирные украшения. Полицейские проверят достоверность показаний.
Ранее в Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.