Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Москве

По данным ведомства, несовершеннолетний и его приятель в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, приведя его в негодность.

Кроме того, на днях двое подростков подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций «Домодедово-Белые столбы» Павелецкого направления МЖД. В результате этого произошел сбой в расписании приема грузовых и пассажирских поездов, а также пригородных поездов.

Следователи вместе с УФСБ России по Москве и Подмосковью, УТ МВД России по ЦФО установили подозреваемых в диверсии и задержали их. Силовики выяснили, что подростки получали деньги за поджоги и подробные инструкции от неизвестных через Интернет.

Против троих злоумышленников возбудили уголовные дела о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых суд отправил в изолятор.

Подростки из Подмосковья за биткоины больше года поджигали поезда. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками.