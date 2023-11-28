28 ноября 2023, 12:05

Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Москве

РИА «Новости»
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Силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Предположительно, они подожгли релейный шкаф и вагон поезда, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, несовершеннолетний и его приятель в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, приведя его в негодность.

Кроме того, на днях двое подростков подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций «Домодедово-Белые столбы» Павелецкого направления МЖД. В результате этого произошел сбой в расписании приема грузовых и пассажирских поездов, а также пригородных поездов.

Следователи вместе с УФСБ России по Москве и Подмосковью, УТ МВД России по ЦФО установили подозреваемых в диверсии и задержали их. Силовики выяснили, что подростки получали деньги за поджоги и подробные инструкции от неизвестных через Интернет.

Против троих злоумышленников возбудили уголовные дела о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых суд отправил в изолятор.

Подростки из Подмосковья за биткоины больше года поджигали поезда. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками.

Задержания Поджоги Поезда Москва 2023
28 ноября 2023, 11:18
Аксенов доложил Путину о ситуации в Крыму после урагана
РИА «Новости»
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Экстренные службы продолжили восстанавливать электроснабжение в Крыму. Из-за урагана в регионе без света остались 93 тысячи человек. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. После доклада российский лидер поручил правительству выделить региону средства для восстановления инфраструктуры, пострадавшей во время шторма.

«В Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой», - указал Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что специалисты восстановили работу 52 котельных из 125 обесточенных. Экстренные службы в круглосуточном режиме устраняют повреждения. По словам Аксенова, перебои с водоснабжением зафиксировали в 245 селах региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главы пострадавших регионов представили Путину доклады о стихийных бедствиях. Ураган обрушился на южные регионы России, в том числе на Крым и Краснодарский край. От непогоды также пострадал Дальний Восток.

Ураган Крым Владимир Путин
28 ноября 2023, 10:36
Участника шоу «Место под солнцем» избили в центре Москвы
РИА «Новости»
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Финалист музыкального проекта «Место под солнцем» Руслан Алиханов, известный как Али Хан, стал жертвой нападения в ресторане Levantine в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, после возникшего в заведении конфликта музыканта избили. Руслан обратился в полицию, участников драки забрали в отделение для выяснения обстоятельств. Началась проверка.

Али Хан известен не только участием в шоу «Место под солнцем», но и работой в музыкальных клипах известных исполнителей, таких как Клава Кока, Hammali&Navai и других.

Ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу около ресторана в Москве. Предположительно, он поссорился с несколькими гостями заведения. Пострадали четыре человека.

Драки Телевидение Москва 2023
28 ноября 2023, 09:27
Жительница Челябинска погибла в ДТП в районе Чурилово
РИА «Новости»
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Автомобиль Mitsubishi на улице Трашутина в Челябинске столкнулся с легковушкой Daewoo. В результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщил Ura.ru.

Авария произошла вечером 27 ноября в районе Чурилово. Пассажирка Daewoo погибла, остальные участники ДТП получили травмы.

По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi, который не уступил дорогу. После столкновения автомобиль наехал на снежный вал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. По информации Telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей» , очевидцы заявили, что иномарка Mitsubishi перед аварией ехала по улице на высокой скорости.

Ранее на МКАД произошло крупное ДТП - грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Фура встала поперек дороги и перекрыла несколько полос движения. На место аварии приехали оперативные службы. Из-за ДТП движение временно ограничили.

ДТП Челябинск Машины
28 ноября 2023, 07:34
Грузовик столкнулся с легковым авто и перекрыл проезд по участку МКАД
РИА «Новости»
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На внутренней стороне 41-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины развернулись и перекрыли несколько полос движения. Спустя время ограничения сняли, сообщил Дептранс Москвы.

К месту аварии съехались оперативные службы. Обстоятельства ДТП и состояние водителей уточнят специалисты. Дептранс сообщил, что движение по четырем полосам из шести временно ограничили, но к 06:37 проезд освободили. По данным сервиса «Яндекс пробки» на 07:24, движение на 41-м километре МКАД затруднено в обе стороны, особенно в направлении Киевского шоссе.

Днем 27 ноября на МКАД случилось массовое ДТП с одним погибшим. На внешней стороне 11-го километра дороги столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка.

Авария произошла около шести часов утра. Грузовик столкнулся с отечественным авто. Прицеп развернулся поперек дороги, кабина уехала вперед. Легковой автомобиль от сильного удара тоже повернулся влево.

ДТП Дороги Москва 2023

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