Подозреваемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину
Пять человек из шести, которые проходят по делу о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, не стали признаваться в содеянном во время заседания во Втором западном окружном военном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».
В среду прошло первое слушание коллегией из трех судей дела по существу. По данным следствия, шестеро подсудимых - участники «Исламского государства»*.
Адвокат одного из фигурантов сообщила, что ее подзащитный признал только часть вины - эпизод, где его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Остальные в содеянном не признались.
По словам прокурора Тарасовой, некий Абу Джихад поручил совершить теракт в значимый для россиян день 1 мая 2022 года в Москве на улице Большая Лубянка, дом № 2.
В материалах дела уточняется, что подозреваемые намеревались подорвать самодельную бомбу в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и расстрелять прохожих. Они планировали это сделать, чтобы Россия перестала бороться с ИГ* в Сирии.
Ранее террориста ИГ* осудили в Москве по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке. Он на заседании полностью признал вину.
*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.