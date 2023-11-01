01 ноября 2023, 18:04

Подозреваемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину

Фото: freepik.com
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Пять человек из шести, которые проходят по делу о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, не стали признаваться в содеянном во время заседания во Втором западном окружном военном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

В среду прошло первое слушание коллегией из трех судей дела по существу. По данным следствия, шестеро подсудимых - участники «Исламского государства»*.

Адвокат одного из фигурантов сообщила, что ее подзащитный признал только часть вины - эпизод, где его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Остальные в содеянном не признались.

По словам прокурора Тарасовой, некий Абу Джихад поручил совершить теракт в значимый для россиян день 1 мая 2022 года в Москве на улице Большая Лубянка, дом № 2.

В материалах дела уточняется, что подозреваемые намеревались подорвать самодельную бомбу в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и расстрелять прохожих. Они планировали это сделать, чтобы Россия перестала бороться с ИГ* в Сирии.

Ранее террориста ИГ* осудили в Москве по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке. Он на заседании полностью признал вину.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Москва 2023
01 ноября 2023, 18:29
Склад с кормами для животных загорелся в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
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Пожар на площади пять тысяч квадратных метров возник на складе с кормами для животных в поселке Степной Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению крупного пожара привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Сначала огонь охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров, но затем распространился на пять тысяч «квадратов». Сейчас огнеборцам МЧС удалось локализовать его.

Причину возгорания в ведомстве пока не назвали.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Экстренные службы предприятия ликвидировали локальное возгорание за полчаса.

Кроме того, в середине октября заполыхал частный дом в хуторе Соповая Балка. Жертвами стали четыре человека , в том числе двое детей. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Пожары Краснодар МЧС РФ
01 ноября 2023, 17:19
«Вертолет забрал пострадавших». Очевидцы — о ДТП со скорой на юго-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками — Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил источник «360».

Один из очевидцев оказался на месте ДТП спустя 20 минут после столкновения. Он увидел, как вертолет санавиации забрал пострадавших.

«В белом Porsche был только водитель, а в скорой полная бригада, но там пострадали только водитель и фельдшер», - уточнил собеседник «360».

Он добавил, что сотрудники ДПС и медики очень быстро среагировали.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Все обстоятельства массовой аварии установят автоинспекторы.

Ранее два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023
01 ноября 2023, 16:39
Машина «скорой помощи» столкнулась с двумя легковушками в Москве
РИА «Новости»
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Машина «скорой помощи» столкнулась с двумя легковушками в районе Капотни в Москве. Об этом сообщило «РЕН ТВ».

По информации МЧС, при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека - водитель скорой помощи, два фельдшера и водитель автомобиля «Фольксваген». Их госпитализировали.

«В 14:25 на улице Капотня произошло столкновение транспортных средств. Предварительно пострадали четыре человека», - сообщили «360» в ведомстве.

По предварительным данным, водитель «Порше» столкнулся с «Фольскваген» при перестроении.

На место инцидента направили вертолет санавиации, а также экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.

Ранее стало известно о том, что автобус без водителя у железнодорожной станции Лось в Москве насмерть сбил пешехода.

Также сообщалось о том, что автомобиль сбил пешехода на улице Свободы на северо-западе Москвы. Авария произошла около дома № 42.

Еще две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.


ДТП Москва 2023
01 ноября 2023, 16:23
«Называл себя пророком». Появились новые подробности о владельце запертого в машине кота в Москве
Телеканал «360»
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В центре Москвы из внедорожника спасли кота, просидевшего без воды и еды четверо суток. Владелец животного оказался жителем Подмосковья с большим количеством штрафов, нарушений и, предположительно, нездоровой психикой, сообщил источник «360».


По его данным, 40-летний мужчина родом из Урюпинска, но сейчас зарегистрирован и проживает в Воскресенске. В прошлом году продал автомобиль матери. Последняя отказалась от общения с журналистами, сообщив, что семье не до телевидения.

По информации собеседника «360», мужчина - злостный неплательщик: у него десятки штрафов и долги. В частности, задолженность за услуги связи, взыскания за неуплату госпошлины, налогов и страховых взносов.

Источник «360» добавил, что на днях жителя Подмосковья задержали за неадекватное поведение и животное все это время томилось в запертом автомобиле.


Чуть позже кота спасли и отправили в ветклинику.

Также известно, что владелец запертого в машине кота в Москве семь раз за день превысил скорость. ГИБДД столицы прислала ему штрафы, которые пока остались неоплаченными.

Telegram-канал Shot также уточнил , что очевидцы видели, как мужчина за рулем, достав церковную атрибутику, называл себя пророком. После этого его увезли на обследование в психиатрическую клинику. Кота оставили в салоне внедорожника.

К операции по спасению кота подключились неравнодушные люди и депутаты, которые призвали полицию вытащить питомца. Однако без разрешения хозяина вскрывать авто нельзя.

Штрафы Животные Москва 2023

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