Подозреваемого в убийстве собутыльника арестовали в Москве

В ведомстве уточнили, что подозреваемый со своим адвокатом во время заседания просил судью вместо изолятора выбрать для себя домашний арест. Мужчина во всем сознался и рассказал следствию подробности случившегося.

По его словам, они со знакомым выпивали алкоголь. Спустя какое-то время последний спрятал мобильник гостя, когда тот выходил из кухни.

Вернувшись, он стал требовать вернуть телефон обратно. В итоге произошел конфликт, во время которого подозреваемый начал избивать знакомого руками и бутылкой. После этого, отыскав свой гаджет, мужчина ушел из квартиры. Хозяин жилища от полученных травм умер на месте.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

На днях в Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали.