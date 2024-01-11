11 января 2024, 15:58

Подозреваемого в убийстве собутыльника арестовали в Москве

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Суд в Москве отправил в СИЗО 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в квартире жилого дома на Боровском шоссе. Он будет находиться под арестом до 9 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый со своим адвокатом во время заседания просил судью вместо изолятора выбрать для себя домашний арест. Мужчина во всем сознался и рассказал следствию подробности случившегося.

По его словам, они со знакомым выпивали алкоголь. Спустя какое-то время последний спрятал мобильник гостя, когда тот выходил из кухни.

Вернувшись, он стал требовать вернуть телефон обратно. В итоге произошел конфликт, во время которого подозреваемый начал избивать знакомого руками и бутылкой. После этого, отыскав свой гаджет, мужчина ушел из квартиры. Хозяин жилища от полученных травм умер на месте.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

На днях в Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали.

Убийства Аресты Москва
11 января 2024, 14:51
Пьяная женщина устроила дебош в московском «Бургер Кинге»
РИА «Новости»
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Пьяная посетительница устроила дебош в ресторане «Бургер Кинг» на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, девушка набросилась на сотрудницу, требуя назвать ее фамилию и имя, чтобы написать на нее жалобу.

«Ты со мной ругаешься, зачем? Имя, фамилию, отчество говори», - негодовала она.

Не услышав ответа, девушка начала громить кассу, швыряя стоящие на ней предметы в сторону работников и хватая оборудование. Причина такого поведения не уточняется.

При этом никто из присутствующих не посчитал нужным остановить дебоширку. Она успокоилась и покинула заведение самостоятельно.

Накануне экс-футболист Павел Мамаев не улетел Дубай и устроил дебош на борту самолета. Он вместе с семьей должен был улететь на курорт из Внуково, но вылет отменили из-за неисправности самолета. Спортсмена взбесил отказ бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Сам спортсмен опроверг слухи о скандале.

Драки Рестораны Москва
11 января 2024, 14:08
Заключенные подожгли камеры ШИЗО в Кабардино-Балкарии
РИА «Новости»
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Бунт заключенных произошел в штрафном изоляторе тюрьмы в селе Каменка Кабардино-Балкарской Республики. Осужденные потребовали послабления режима содержания и подожгли матрасы в камерах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Осужденные за тяжкие преступления начали протестовать из-за того, что их поместили в ШИЗО. В рамках забастовки они устроили пожары. Сотрудники тюрьмы зафиксировали огонь в двух камерах изолятора, из-за возгорания никто не пострадал.

По данным издания, бунт устроили заключенные от 22 до 32 лет, которых осудили за разбои, грабежи, кражи и убийства. От дачи показаний мужчины отказались.

Ранее тюремный бунт произошел в исправительной колонии Амурска. Беспорядки возникли из-за конфликта между заключенными, часть из которых сотрудничала с администрацией. Мужчины устроили драку «стенка на стенку», в результате чего погибли два человека. По факту их смерти возбудили уголовное дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

Заключенные Уголовное дело Пожары Тюрьмы
11 января 2024, 13:58
Асфальт провалился на дороге в центре Москвы
Телеканал «360»
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Большой участок асфальта провалился на Международной улице в Москве. Об этом «360» сообщил один из очевидцев.

Крупный фрагмент дорожного полотна у пешеходного перехода ушел под землю 11 января. По счастливой случайности машин рядом с провалом не оказалось. Очевидцы происшествия сразу сообщили о ЧП в коммунальные службы.

Что послужило причиной провала площадью несколько квадратных метров, пока не известно. Опасный участок уже огородили лентой.

Накануне в нескольких районах столицы прорвало трубы, что стало причиной серьезных потопов в жилых зданиях, например, в ЖК «Город на реке Тушино-2018» на Волоколамском шоссе. На следующий день подземный паркинг этого комплекса затопило кипятком.

ЖКХ Москва
11 января 2024, 13:17
Смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа признали самоубийством
РИА «Новости»
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В Великобритании признали самоубийством смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина. Об этом сообщило издание The Independent.

Бывший топ-менеджер скончался в июле 2022 года в своем особняке в Суррее. Следователи обнаружили на теле погибшего следы, свидетельствующие о суициде. В пользу этой версии говорит записка, которую Трушин отправил своим близким в ту ночь, когда его обнаружили мертвым.

Трушин сообщал, что его обманули, в результате чего он стал банкротом. Девушка экс-топ-менеджера рассказала о заморозке его счетов в Швейцарии после начала спецоперации на Украине. В Британии Трушин получил политическое убежище.

В 2005 году российский суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера ЮКОСа к 11 годам строгого режима и штрафу в миллион рублей за отмывание денег. В 2003 году по обвинениям в хищениях и неуплате налогов арестовали главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Недавно его переобъяили в розыск после того, как он попал под уголовное дело.

* Признан иноагентом в России.

Великобритания

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