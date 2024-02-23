23 февраля 2024, 12:20

Подозреваемого в убийстве мужчины в Петербурге предъявили обвинение

Читайте нас в: Google Новости

Киллера и заказчика, организовавших покушение на петербургского адвоката, задержали. Мужчинам предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», - передали в Следкоме.

Задержанным предъявлены обвинения в убийстве и организации убийства по найму.

По версии следствия, заказчик предложил киллеру пять миллионов рублей за убийство адвоката. Мужчина сообщил исполнителю всю необходимую информацию о жертве, а также передал пистолет с глушителем. Мотивом покушения стал имущественный спор на 20 миллионов рублей.

Однако киллер по ошибке убил водителя адвоката возле петербургской гимназии, куда тот привез детей шефа. Злоумышленник выстрелил 42-летнего уроженцу Узбекистана в голову. Пострадавшего доставили в больницу с отеком головного мозга , через два дня он скончался.

Убийства Дети Адвокаты Россия Мужчины Следственный комитет России
23 февраля 2024, 09:45
Сразу 500 миллионов записей с данными россиян утекли в Сеть
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сразу 500 миллионов записей с конфиденциальными данными россиян утекли в Сеть в 2024 году. Происшествие расследуется. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его данным, всего с начала года утекло 510 миллионов записей.

«Из них 500 миллионов ― это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», ― процитировал Вагнера ТАСС.

При этом по сравнению с двумя предыдущими годами объем утекших данных сильно уменьшился, хотя возросло число компрометации персональной информации возросло. В 2024-м одним случаем «покрыли почти весь 2023 год», добавил Вагнер.

В прошлом году утечек персональных данных было 168, в Сеть слили около 300 миллионов записей о россиянах. В 2022 году утекло 600 миллионов записей, а всего утечек было свыше 140.

Ранее сообщалось, что в 2023-м мошенники получили доступ к 240 миллионам уникальных номеров телефонов и 123 миллионам e-mail-адресов граждан России.

Роскомнадзор Утечки данных
23 февраля 2024, 06:00
В Тольятти спасли бездомного, который 10 лет жил в канализации
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Тольятти спасли мужчину, которые более 10 лет провел в канализации. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Блогер Антон Глетчеров рассказал изданию, что мужчину по имени Александр нашли рядом с домом № 10 по бульвару Ленина в Тольятти.

«Могу сказать, что в момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым», - сказал он.

Незнакомец поделился с блогером, что живет в канализационном колодце, в этом месте тепло зимой. При этом бездомный хотел бы переехать в приют и готов найти работу.

По данным журналистов, 15 лет назад Александр расстался с супругой - она ушла от него. Это стало переломным моментом для мужчины. Когда блогер сделал публикацию о нем в сети, то с ним связались его родственники. Сам Александр родился в Ульяновской области, ему 52 года.

Ранее работники ПСЧ-250 «Мособлпожспас» нашли мужчину, который заблудился в Парковском лесу Орехово-Зуевского городского округа. Он ушел покормить бездомную собаку и не смог найти обратную дорогу из-за снегопада.

Блогеры Мужчины
23 февраля 2024, 01:40
Белоруса вызволили из рабства в свердловской деревне
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Свердловской области активисты волонтерской организации избавили от рабского труда гражданина Белоруссии. Об этом сообщило издание Е.1.

По словам активистов, пострадавший сам обратился к ним за помощью. Мужчина рассказал, что приехал на заработки в Россию в мае 2023 года и планировал трудиться на пилораме, чтобы получать зарплату в размере 25 тысяч рублей в месяц.

В итоге денег он так и не увидел. Вдобавок ко всему у приезжего отобрали документы.

«Смысла куда-то уходить не было», - отметил потерпевший.

Ранее сообщалось, что дочь заслуженного журналиста, бывшего заведующего отделениями ТАСС в США Геннадия Шишкина и его внучку полтора года удерживали на ферме в деревне Першино Московской области. Александра Шишкина, которой удалось сбежать с фермы, рассказала, что за это время их с матерью заставили переписать на незнакомых людей имущество в столице.

Белоруссия Россия Мужчины
23 февраля 2024, 01:33
Ростовскую псевдоцелительницу осудили на пять лет
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Ростове-на-Дону женщину, которая выдавала себя за целительницу, суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Пресс-служба ведомства сообщила, что осужденная Мария Белашова мошенническим путем обманула 30 человек.

В итоге «эксперт» в области наведения порчи и предоставления других магических услуг за время своей незаконной деятельности с января 2019 по май 2022 года заработала два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали организованную преступную группу из 24 местных жителей. От их действий пострадали около 500 бизнесменов. По данным правоохранителей, подозреваемые разработали и реализовали криминальную схему с государственными тендерами. Они выдавали себя за сотрудников крупных госкомпаний и предлагали принять участие в торгах по закупке товаров и услуг, а после получения денег переставали выходить на связь.

Суд Мошенничество Деньги

Новости по теме