Подозреваемого в убийстве кавээнщика в Сочи задержали

«Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем по неосторожности его смерть», - передали в СК.

По версии следствия, ночью 18 января 2024 года возле гостиницы на Черноморской улице в результате словесной перепалки мужчина избил 31-летнего оппоненту, а после скрылся. Пострадавшего отвезли в больницу, где тот вскоре скончался от последствий черепно-мозговой травмы. Мужчина впал в кому и умер, так и не придя в сознание.

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Погибший был игроком команды КВН «Южная столица». Его друг рассказал, что охранники в месте проведения фестиваля вели себя некомпетентно. Они вывели конфликтующих молодых людей на улицу, как собак , чтобы те дрались там. Еще один товарищ убитого, сообщил, что погибший вообще был неконфликтным человеком и не ввязывался в драки.