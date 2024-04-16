16 апреля 2024, 20:21

Подозреваемого в убийстве кавээнщика в Сочи задержали

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Следствие задержало уроженца Дагестана, являющегося фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью кавээнщику, который умер в Сочи. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем по неосторожности его смерть», - передали в СК.

По версии следствия, ночью 18 января 2024 года возле гостиницы на Черноморской улице в результате словесной перепалки мужчина избил 31-летнего оппоненту, а после скрылся. Пострадавшего отвезли в больницу, где тот вскоре скончался от последствий черепно-мозговой травмы. Мужчина впал в кому и умер, так и не придя в сознание.

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Погибший был игроком команды КВН «Южная столица». Его друг рассказал, что охранники в месте проведения фестиваля вели себя некомпетентно. Они вывели конфликтующих молодых людей на улицу, как собак , чтобы те дрались там. Еще один товарищ убитого, сообщил, что погибший вообще был неконфликтным человеком и не ввязывался в драки.

Убийства Суд Больницы Сочи Россия Мужчины Следственный комитет России
16 апреля 2024, 20:44
В Отрадном спасатели помогали перенести мужчину весом 250 килограммов в скорую
РИА «Новости»
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Сотрудники службы спасения в Отрадном помогали медикам перенести в карету скорой помощи мужчину весом 250 килограммов. О внештатной ситуации на вызове «360» рассказал источник. Очевидец прислал кадры спасения с улицы Мусоргского в СВАО Москвы.

Вечером 16 апреля в службу спасения поступил вызов - медикам на скорой потребовалась помощь в транспортировке пациента. Мужчина, которому потребовалась экстренная госпитализация, весил 250 килограммов.

В Москве за последние несколько дней это уже не первый случай, когда спасателям приходится помогать в транспортировке тяжелых пациентов. Мужчину весом 300 килограммов 11 апреля доставали из квартиры через окно. Спасателям пришлось вскрыть оконные решетки и по пожарной лестнице вытащить пациента.

Спасатели Скорая помощь Мужчины Москва Квартиры
16 апреля 2024, 20:42
Появилось видео задержания зацепера, доехавшего на поезде из Москвы в Петербург
РИА «Новости»
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Зацепера, который проехал между вагонами на «Сапсане» из российской столицы до Санкт-Петербурга, задержали на Московском вокзале. Видео этого момента появилось в распоряжении «360».

«17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

После задержания юношу передали родителям. В его отношении составили административные протоколы.

Северо-Западная и Московская межрегиональная транспортные прокуратуры проверят все обстоятельства происшествия.

Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская. Неизвестного обнаружили на крыше вагона. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения электричества, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.

Санкт-Петербург Задержания Видео Россия Поезда Москва
16 апреля 2024, 20:18
«Нужно предупреждать». Эксперт — о защите детей от мошенников в мессенджерах
ru.freepik.com
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Виртуальный мир в последнее время стал особенно опасным для детей и молодого поколения. О том, как избежать негативных последствий от общения с мошенниками, ведущая «360» Екатерина Малашенко выяснила у IT-эксперта Павла Мясоедова.

По его словам, родители и их дети, а также молодое поколение должно помнить о том, что современный виртуальный мир приносит не только пользу, но несет в себе вполне реальные угрозы.

Они исходят в том числе от огромного количества мошенников, преступников, психопатов, различных других деструктивных социальных элементов, которые ведут свою противоправную деятельность в мессенджерах, на различных коммуникационных платформах, которые существуют в том числе и в социальных сетях.

«Детей нужно предупреждать и рассказывать им о том, что, если им пишет какой-то деструктивный элемент, этот человек проявляет агрессию в их сторону или просит проявить агрессию в сторону третьих лиц, то такой разговор нужно прерывать моментально», - объяснил эксперт.

Ранее Мясоедов рассказал, что действия мошенников вынуждают разработчиков мессенджеров хранить переписку пользователей не менее полугода.

Мессенджеры Дети Преступления
16 апреля 2024, 19:13
Труп мужчины нашли в канаве на Киевском шоссе
Pxhere
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Мертвого мужчину обнаружили в воде между двумя строительными котлованами в СНТ «Дружба» на 41-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

Тело неизвестного нашли в канаве 16 апреля в 17:39. На место происшествия вызвали скорую и полицию.

Что именно произошло - пока неизвестно. Причина смерти мужчины еще не установлена. Подробности уточняются.

Ранее в Перми нашли мертвым мужчину , пропавшего на Новый год. Местный житель пропал в микрорайоне Левшино по дороге домой - он возвращался от друзей. Погибший замерз насмерть.

Дороги Мужчины Полиция Москва

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