Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине задержали
Подозреваемого в убийстве мужчины на улице Краснодарская в Люблине задержали. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
«При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый», - передали в ведомстве.
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Следственном комитете России сообщили , что в ближайшее время мужчину допросят следователи.
«Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками полиции», - уточнили в СК.
Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана. Следователи выяснили, что он находится в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.