Подозреваемого в теракте в Crocus City Hall допросили в реанимационной палате

Раненный подследственный с трудом отвечал на вопросы. Он сказал, что получил российскую визу в аэропорту. Допрос подозреваемого проводился через переводчика.

Стрелявших в Crocus City Hall этапировали, предположительно, в Москву. Автомобиль для арестантов заметили около здания Следственного комитета России. Источник сообщил изданию о доставленном утром из Брянской области в Москву 19-летнем подозреваемом. Во время задержания его ранили.

Ранее один из задержанных по делу о теракте в Красногорске сообщил на допросе, что вместе с подельниками они выкинули автоматы из автомобиля до задержания полицией. При этом точную локацию он назвать не смог, так как якобы не знает города.

Главаря среди стрелявших в Crocus City Hall также допросили силовики. Он рассказал, что с ним связались заказчики через Telegram и пообещали деньги за массовое убийство людей на концерте.