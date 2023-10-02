02 октября 2023, 17:42

Подозреваемого в повреждении скульптуры на Арбате задержали в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в повреждении скульптуры фонтана на Арбате. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД России.

В вдеомстве уточнили, что подозреваемым оказался 20-летний приезжий, который признался, что совершил этот поступок в состоянии алкогольного опьянения.

По версии полиции, в ночное время при множестве свидетелей, злоумышленник забрался на конструкцию фонтана у театра имени Вахтангова на Арбате и начал раскачивать ее. Из-за этого объект деформировался.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

Памятник-фонтан «Принцесса Турандот» вновь повредили в Москве 28 сентября. При этом в начале месяца другой злоумышленник уже залезал на эту скульптуру. Он упал, сломав композицию, и получил серьезные травмы.

Вандализм Москва 2023
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023
27 октября 2023, 20:11
Неизвестный напал на журналиста «Известий» во время работы на юге Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Журналист МИЦ «Известия» подвергся нападению на юге Москвы 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, корреспондент съемочной группы «Известий» находился в магазине на улице Орджоникидзе по редакционному заданию. Мужчина, представившийся работником торговой точки, применил к сотруднику СМИ физическую силу, указали в пресс-службе.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста на юге Москвы», - отметили в ведомстве.

После нападения на журналиста правоохранители начали процессуальную проверку. Ее ход и результаты взяли на контроль сотрудники Симоновской межрайонной прокуратуры.

Ранее столичный суд отправил под арест двоих обвиняемых в нападении на журналистов ВГТРК на юге Москвы. Против фигурантов возбудили дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности представителей СМИ.

Прокуратура РФ Журналистика Москва 2023
27 октября 2023, 20:05
Поезд насмерть сбил мужчину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Лосиноостровская» на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. В результате его сбил проходящий состав. Труп нашли между четвертым и пятым перронами. Тело передали прибывшим на место медикам.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Поезда Москва 2023
27 октября 2023, 19:49
«Обернулся, когда собака уже летела». Житель Салавата рассказал о нападении бездомной стаи
Читайте нас в: Google Новости
Рваные раны и укусы обнаружили врачи башкирского города Салават у пострадавшего жителя от нападения стаи бездомных собак. В беседе с «360» мужчина рассказал, что дикие животные давно терроризируют город и летом приходили на детскую площадку.

Собеседник пояснил, что во главе стаи - крупный алабай, который всегда нападает первым, а за ним уже подтягиваются остальные. Мужчина пояснил, что стая напала, когда он возвращался домой после того, как отвел детей в детский сад и школу.

«Точное число собак я не знаю. Маленьких рыжих было штук семь-восемь и большая собака - алабай, которая напала. Они в кустах сидели. Я обернулся, когда она ко мне летела и сразу же напала. Сколько времени продолжалось, сказать не могу. Подъехал мужчина и помог отогнать стаю», - рассказал пострадавший.

Он добавил, что врачи в ходе осмотра установили, что собаки прокусили ему руки, оставили рваные раны плеча и спины.

«Собаки здесь появляются часто. Летом стая прибегала на детскую площадку и дети на деревьях висели в поисках укрытия», - добавил собеседник. Мужчина подчеркнул, что псов уже отловили.

Прокуратура Башкирии сообщила, что начала проверку по факту нападения бездомных собак. В ходе работы ведомство оценит работу властей муниципалитета по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Врачи Собаки Россия

Новости по теме