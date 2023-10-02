Подозреваемого в повреждении скульптуры на Арбате задержали в Москве

В вдеомстве уточнили, что подозреваемым оказался 20-летний приезжий, который признался, что совершил этот поступок в состоянии алкогольного опьянения.

По версии полиции, в ночное время при множестве свидетелей, злоумышленник забрался на конструкцию фонтана у театра имени Вахтангова на Арбате и начал раскачивать ее. Из-за этого объект деформировался.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

Памятник-фонтан «Принцесса Турандот» вновь повредили в Москве 28 сентября. При этом в начале месяца другой злоумышленник уже залезал на эту скульптуру. Он упал, сломав композицию, и получил серьезные травмы.