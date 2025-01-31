Подозреваемого в попытке поджога порохового завода подростка задержали в Казани

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Правоохранительные органы задержали владельца кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре после массового отравления людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Ранее ведомство завело уголовное дело после обращений в больницу клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Всего помощь потребовалась 32 жителям, среди них 13 детей, в медучреждения госпитализировали 29 человек.

«По подозрению в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг в Кунгуре задержали собственника кафе», - заявили в пресс-службе.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту в ближайшее время представят обвинение.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе в период с 30 по 31 января.