Подозреваемого в попытке поджога порохового завода подростка задержали в Казани
Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка из Казани, пытавшегося поджечь пороховой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Татарстану.
В прошлую пятницу подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Десятиклассник объяснил свой поступок желанием досадить отцу, который незадолго до этого ушел из семьи. Подростка отправили под стражу. Дальнейшим расследованием дела займется Следственный комитет.
Ранее в Барнауле задержали студента колледжа , который попытался поджечь военкомат, чтобы помешать отправке военных в зону спецоперации. Действовал он, как выяснилось, по заданию украинской террористической группировки.