Подозреваемого в поджоге прицепа-автодома задержали в Москве

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По версии следствия, днем 40-летний мужчина подпалил изоленту, прикрепленную к прицепу, при помощи зажигалки. Когда машина воспламенилась, он скрылся с места происшествия. Мотивы его поступка неизвестны.

В результате пожара прицеп-автодом полностью сгорел. Также оплавился кузов припаркованной рядом машины. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о порче чужого имущества. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее москвич поджег иномарку на Чертановской улице. Мужчину задержали очевидцы.