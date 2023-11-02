Подозреваемого в поджоге прицепа-автодома задержали в Москве
Подозреваемого в поджоге прицепа-автодома на Открытом шоссе в Москве задержали полицейские. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.
По версии следствия, днем 40-летний мужчина подпалил изоленту, прикрепленную к прицепу, при помощи зажигалки. Когда машина воспламенилась, он скрылся с места происшествия. Мотивы его поступка неизвестны.
В результате пожара прицеп-автодом полностью сгорел. Также оплавился кузов припаркованной рядом машины. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о порче чужого имущества. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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