Подозреваемого в поджоге нескольких машин на два миллиона рублей арестовали в Москве

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Жителя Ленинградской области обвинили в поджоге нескольких автомобилей в Москве. Как сообщили в пресс-службе МВД , ущерб от действий мужчины составил в общей сложности около двух миллионов рублей.

Подозреваемого обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. По версии правоохранителей, 26-летний молодой человек захотел сжечь автомобиль 41-летнего жителя района Солнцево, но огонь не только полностью выжег выбранную злоумышленником машину, но еще и перекинулся на соседние припаркованные авто.

Против мужчины уже возбудили дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве задержали гражданина Киргизии за нападение на несовершеннолетних в одном из столичных хостелов. По данным СМИ, мужчина угрожал группе семнадцатилетних футболистов вилкой.

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