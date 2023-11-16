Подозреваемого в краже сейфа и угоне Porsche из коттеджа в Новой Москве задержали

Моргенштерна оштрафовали в Москве из-за непредоставления справки о доходах

Рэпер Алишер Моргенштерн* в очередной раз получил штраф. Он нарушил закон о деятельности иноагента, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В публикации говорится, что Савеловский районный суд Москвы 16 ноября признал Моргенштерна* виновным в административном правонарушении, связанным с деятельностью иностранного агента. Музыканта обязали выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Как уточнил Shot, поводом для материального взыскания послужило то, что артист не предоставил сведения о доходах и расходах в Минюст России. Такое требование применительно ко всем лицам со статусом иноагента в РФ.

До этого, поселившийся в Дубае Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию , но не приезжает на родину из-за страха. По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.