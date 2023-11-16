Подозреваемого в краже сейфа и угоне Porsche из коттеджа в Новой Москве задержали
Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого в краже. Предположительно, он похитил сейф с деньгами и драгоценностями, а также угнал автомобиль Porsche из частного дома в ТиНАО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении резонансной кражи из коттеджа в „новой“ Москве», - уточнила она.
Несколько дней назад неизвестный разбил окно и забрался в коттедж, расположенный в деревне Большое Свинорье. В помещении он нашел сейф с документами, деньгами, часами и ювелирными изделиями. Похитив его, злоумышленник решил угнать и машину марки Porsche Taycan, которая стояла возле дома.
Позже иномарку нашли сгоревшей в гаражах в 19 километрах от места преступления. Общая сумма ущерба превысила 38 миллионов рублей.