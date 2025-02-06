06 февраля 2025, 20:11

Подозреваемого в избиении знакомой в Домодедове задержали

РИА «Новости»
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В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что с телесными повреждениями доставлена женщина 1997 года рождения. Полицейские выяснили, что в одном из домов на улице Курыжова между потерпевшая поссорилась со своим собутыльником, и тот ее избил.

Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Житель ЯНАО до смерти избил собутыльника и получил девять лет колонии. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что нашел своего знакомого уже мертвым. Однако его причастность к преступлению доказали. Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело Больницы Преступления Избиения
06 февраля 2025, 20:14
Приговоренный к четырем годам колонии мужчина спокойно ушел из зала суда в Подмосковье
Unsplash
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Мужчина спокойно вышел из здания Люберецкого суда уже после вынесения приговора. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщили источники телеканала РЕН.

Следствие по данному преступлению велось с прошлого года. Мужчина избил знакомого, притом побои наносил с применением оружия.

После оперативных действий в 2024 году его отпустили. Злоумышленника обязали являться в суд на заседания, он не пропустил ни одного.

Но в среду, 5 февраля, судья наконец вынес ему приговор - четыре года колонии. Вероятно, подсудимый этого не ожидал. Мужчина оделся, предупредил секретаря суда, что отлучится, а затем просто покинул здание и скрылся в неизвестном направлении.

Конвоя в тот момент на месте не было - сотрудников правоохранительных органов не предупредили, что после приговора злоумышленника потребуется взять под стражу. Подмосковная полиция объявила мужчину в розыск. Власти также инициировали проверку конвоиров.

Фигуранты уголовных дел в России сбегали из судов и ранее. В октябре 2024 года обвиняемый также покинул здание суда в Казани после вынесения приговора.

Суд Приговоры Россия Мужчины
06 февраля 2025, 19:46
Под Калининградом простились с ребенком, которого насмерть забил отчим за отказ заниматься физкультурой
РИА «Новости»
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Церемония прощания с маленьким мальчиком, которого избил до смерти отчим, прошла в городе Черняховск Калининградской области. Глава населенного пункта Сергей Булычев в эфире в социальной сети «Вконтакте» заявил, что за неблагополучной семьей «недосмотрела, в том числе и администрация».

Люди пришли попрощаться с погибшим ребенком в местный кафедральный собор. По словам Сергея Булычева, на церемонию собрались жители окрестных сел. К гробу горожане принесли детские игрушки.

Администрация Черняховска объявила 6 февраля траур. Власти приспустили государственные флаги, как сообщалось на официальном сайте муниципалитета этого населенного пункта.

Семилетний школьник пропал в Черняховске утром 3 февраля. Об этом его мать и отчим сами заявили в полицию. Мужчина принял деятельное участие в поисках - позднее следствие выяснило, что он и убил мальчика за отказ сделать зарядку.

Злоумышленник упаковал тело ребенка в пакет с кирпичами и сбросил его в реку. В среду, 5 февраля, источник 360.ru сообщил , что отчима убитого мальчика арестовали. Суд отправил его в СИЗО до апреля текущего года.

Кроме того, власти возбудили в отношении мужчины и еще одно уголовное дело. Следствие считает, что он также избивал свою падчерицу. Злоумышленник сломал девочке руку.

Уголовное дело Суд Школьники Мужчины Полиция Калининград
06 февраля 2025, 19:29
Следствие раскрыло детали крушения самолета в Подмосковье
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после крушения самолета в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главка западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале.

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой смерть нескольких человек (часть третья статьи 263 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что на борту легкомоторного самолета, который рухнул в четверг, 6 февраля, неподалеку от деревни Щеголево в Подмосковье, находились два человека - пилот и инструктор.

Оба погибли на месте. Следователи в данный момент рассматривают несколько версий крушения самолета, какие именно не уточнялось.

На месте, где разбился легкомоторный самолет, работают следователи-криминалисты. Надзорное ведомство назначило ряд экспертиз. Следователи устанавливают причины происшествия.

Источники 360.ru уточнили, что инструктором выступил опытный пилот, майор запаса. Специалист имел 2000 часов налета.

Предварительно, разбился самолет модели Tencam P2002. Это легкая двухместная машина итальянской разработки, ее часто используют в авиашколах для обучения начинающих пилотов.

Одним из козырей модели производитель называет прочность корпуса - в теории, Tencam P2002 должен выдерживать самые жесткие посадки. Именно на таком самолете предлагал за плату полетать вокруг Москвы и аэропорт Мячиково.

Уголовное дело СК РФ Самолеты Москва
06 февраля 2025, 18:22
Журналистов попросили не беспокоить жильцов дома, где могли убить экс-мэра Самары
360.ru
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Табличку с просьбой в адрес СМИ повесили на подъезде дома в Самаре, где могли убить экс-мэра Виктора Тархова и его жену. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Сейчас в здании проходят следственные действия. На подъезде дома повесили табличку с просьбой к журналистам не беспокоить местных жителей.

Следователи обнародовали кадры из квартиры предполагаемой убийцы - внучки Тархова. Во время обысков сотрудники СК изъяли паспорта и телефоны жертв. Также специалистам удалось выяснить, где подозреваемая приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости для совершения преступления.

О гибели бывшего чиновника и его жены стало известно накануне, хотя они скончались около месяца назад. Тела покойных расчленили и законсервировали. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Суд Преступления Чиновники Квартиры Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова

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