Подозреваемого в избиении мужчины у кафе задержали в Москве
Сотрудники полиции задержали во 2-м Саратовском проезде 22-летнего москвича. Предположительно, он избил мужчину в центре города, сообщили в пресс-службе столичного МВД.
По данным ведомства, молодой человек неподалеку от кафе на улице Маросейка на глазах у свидетелей ударил по лицу 34-летнего мужчину. Тот, упав на спину, ударился головой об асфальт.
Прибывшая на место бригада скорой увезла пострадавшего в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого на время следствия отправили в изолятор.
Ранее несколько молодых людей на паркинге рядом с торговым центром на Ходынском бульваре избили ровесников. Троих подростков удалось задержать, с ними работают следователи. Остальных объявили в розыск.