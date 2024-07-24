24 июля 2024, 11:46

Подорванную на севере Москвы машину решили проверить роботом-сапером

РИА «Новости»
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К месту взрыва на севере Москвы привезли робота-сапера. С его помощью силовики проверят подорванную машину, чтобы обезопасить членов оперативно-следственной группы. Об этом сообщил RT.

Очевидцы сняли работу саперов ФСБ на Синявинской улице. На парковке во дворе жилого доме несколько человек готовили к работе специального робота. Его задействовали, чтобы проверить подорванную Toyota Land Cruiser Prado на наличие дополнительной взрывчатки. Только после обследования к авто подпустят оперативно-следственную группу.

Взрыв произошел утром 24 июля. Пострадали водитель машины и его жена. Мужчина получил серьезные травмы и остался без стоп. По одной из версий, он являлся кадровым офицером.

Терроризм ФСБ Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 11:48
Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
РИА «Новости»
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Одна из версий подрыва внедорожника с людьми на севере Москвы — покушение на убийство. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины», - сказал собеседник агентства.

Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев и свидетелей.

Автомобиль Toyota Land Cruiser подорвали во дворе ЖК «Молжаниново» ранним утром 24 июля. Местные жители рассказали, что услышали взрыв и звук бьющихся стекол , а затем ощутили запах гари. Рядом с искореженной машиной они увидели лежавшего на земле мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Подорванная иномарка могла принадлежать военному. По одной из версий, владелец - офицер ГРУ. Взрывчатку заложили под водительское кресло.

Очевидец происшествия рассказал «Известиям» , что водителю оторвало ногу. Когда пострадавшего выносили из машины, он был в сознании. Ранее 360.ru показал новые кадры с места ЧП.

Одна из версий подрыва внедорожника с людьми на севере Москвы - покушение на убийство. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Уголовное дело Убийства Военные Взрывы Иномарки Машины Водители Москва
24 июля 2024, 11:28
«Все в порядке». За пострадавшего при взрыве авто в Москве приняли другого офицера
РИА «Новости»
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Информация о том, что при взрыве в Toyota Land Cruiser на севере Москвы пострадал замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов, оказалась фейком. Жена офицера заявила 360.ru, что он здоров и невредим.

«С моим мужем все в порядке. Это фейк», - сказала она.

Источник RT сообщил, что в машине находились Торгашов и его супруга. Однако 360.ru выяснил, что хотя предполагаемый пострадавший и настоящий водитель иномарки являются ровесниками - 1974 года рождения - их отчества отличаются.

Взрыв произошел утром на парковке на Синявинской улице. В машине находились два человека, одному из них оторвало ступни.

МВД России сообщило, что в Toyota Land Cruiser сдетонировал неустановленный предмет. Журналисты выяснили, что иномарка принадлежала участнику спецоперации. По предварительной версии, бомбу заложили под водительское сиденье.

Уголовное дело Убийства Терроризм Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 10:45
«Страшное зрелище». Очевидица — о подрыве иномарки в Москве
Телеканал «360»
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Девушка, проживающая на Синявинской улице в Москве, рассказала 360.ru о подрыве автомобиля во дворе ее дома. Очевидица также поделилась кадрами с места событий.

«Утром вообще было непонятно. Начали люди толпиться. Честно говоря, сначала подумали, что что-то сильно взорвалось, думали, баллон может какой-то. Я вышла на улицу с целью выкинуть мусор, но по итогу - лучше бы не выходила. Страшное зрелище», - поделилась свидетельница.

По ее словам, в первые 20 минут после ЧП на месте случившегося было немного полицейских. Сейчас территорию оцепили.

Машина взорвалась утром 24 июля, водителю оторвало стопы. Автомобиль мог принадлежать участнику СВО , сообщил RT. По данным Telegram-канала Mash , к днищу иномарки прикрепили самодельное взрывное устройство.

Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 09:47
Уголовное дело возбудили после подрыва автомобиля в Москве
Телеканал «360»
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В Москве возбудили уголовное дело после подрыва машины марки Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы», - заявили представители Следкома.

Машина взорвалась на Синявинской улице рано утром 24 июля. В результате пострадали два человека. Следователи, криминалисты и оперативники начали осмотр места происшествия. В ближайшее время специалисты назначат ряд экспертиз.

По данным источника 360.ru, мужчине, который находился в иномарке, оторвало стопы. Его доставили в Боткинскую больницу. Очевидцы рассказали, что взрывная волна дошла до 25-го этажа. Все службы прибыли на место ЧП в течение 10 минут после случившегося.

Пострадавший при взрыве авто мужчина оказался военнослужащим, сообщили «Известия».

Уголовное дело Взрывы Машины Москва

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