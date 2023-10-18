«Подобные вещи недопустимы». «Яндекс Go» проверит информацию о стрелявшем таксисте в Бирюлево
В районе Бирюлево в Москве таксист выстрелил в мужчину. «Яндекс Go» проверяет информацию о случившемся, сообщили «360» в пресс-службе компании.
Мужчина, который находился в Бирюлево с супругой, сделал замечание таксистам из-за громкой музыки, после чего один из них выстрелил ему в лицо, предположительно, из травматического пистолета.
«Мы проверяем информацию об этом ужасном происшествии и считаем подобные вещи недопустимыми», - сообщили в «Яндекс Go».
Там также добавили, что во время случившегося водитель был не на заказе. Сейчас доступ к заявкам ограничили до выяснения обстоятельств случившегося. Компания «Яндекс Go» сообщила о готовности сотрудничать с правоохранителями при необходимости.
Известно, что злоумышленника задержали. У него изъяли оружие ограниченного поражения.
Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи.