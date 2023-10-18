«Подобные вещи недопустимы». «Яндекс Go» проверит информацию о стрелявшем таксисте в Бирюлево

Читайте нас в:

Мужчина, который находился в Бирюлево с супругой, сделал замечание таксистам из-за громкой музыки, после чего один из них выстрелил ему в лицо, предположительно, из травматического пистолета.

«Мы проверяем информацию об этом ужасном происшествии и считаем подобные вещи недопустимыми», - сообщили в «Яндекс Go».

Там также добавили, что во время случившегося водитель был не на заказе. Сейчас доступ к заявкам ограничили до выяснения обстоятельств случившегося. Компания «Яндекс Go» сообщила о готовности сотрудничать с правоохранителями при необходимости.

Известно, что злоумышленника задержали. У него изъяли оружие ограниченного поражения.

Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи.