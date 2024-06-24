24 июня 2024, 18:52

Подмосковные волонтеры привезли воду для пожарных к горящему зданию во Фрязине

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные волонтеры привезли воду и молоко для спасателей и медиков к горящему зданию во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На фото трое молодых людей в футболках с надписью «Волонтеры Подмосковья» раздают более 100 бутылок воды. На соседнем столе разместили более 20 коробок с молоком.

По данным на 18:50, пожарные уже несколько часов тушат здание в промзоне во Фрязине. Пожар распространился на 4,5 тысячи квадратных метров. На месте трудятся более 100 спасателей. Там развернули оперативный штаб.

В результате пожара погибли два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии , медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Очевидцы в беседе с 360.ru назвали пожар «жутким зрелищем», рассказали, что слышали крики людей, и подтвердили, что добровольцы привезли для спасателей воду.

Спасатели Волонтеры Фрязино
24 июня 2024, 18:00
«Мне сказали туда не соваться». Владелица горящего здания во Фрязине не была там уже год
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Собственник здания, которое загорелось во Фрязине, Татьяна Белоусова рассказала, что не была там с лета 2023 года. Она пояснила 360.ru, что у нее уже семь лет идет процедура банкротства.

Предприниматель подтвердила, что в здании работали коммерческие организации. Когда в последний раз там проходила проверка пожарной безопасности, Белоусова не в курсе.

«У меня банкротство идет с 2017 года, там постоянно управляющие. У меня даже допуска туда не было. Мне сказали туда даже не соваться», - призналась она.

На вопрос о том, были ли в здании проблемы с пожарной безопасностью в принципе, Татьяна Белоусова ответила: «Какие проблемы? Там не было ее никогда. Даже когда здание было куплено в 2002 году. Ее там отродясь не было». Собеседница 360.ru добавила, что ее бывший муж в августе 2023 года устанавливал на первом и втором этажах порошковые огнетушители, которые сам купил в маркетплейсе.

«[Здание] все время сдавалось по договору аренды, и было прописано, что каждый арендатор сам занимается пожарной безопасностью - ставит систему какую-то, огнетушители», - пояснила женщина.

Сама она находится в Калужской области с декабря и давно не была в том здании.

«Переживаю, что людей не спасли. Они махали из окон очень долгое время», - отметила Белоусова.

При пожаре во Фрязине погибли два человека.

Пожары Фрязино
24 июня 2024, 17:58
Оперслужбы не смогли связаться с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Связи с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время с шестью заблокированными пожаром нет никакой связи», - подчеркнул собеседник агентства.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» вспыхнул днем 24 июня. МЧС продолжает спасательную операцию - из здания эвакуировали одного человека. Тушение огня осложняют сильное задымление и высокая температура. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров.

Жертвами пожара стали два человека.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Уголовное дело Пожары Фрязино
24 июня 2024, 17:32
Оперштаб развернули на месте пожара во Фрязине
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
На месте пожара во Фрязине развернули оперативный штаб. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

Он призвал население в случае необходимости звонить по телефону службы спасения - 112. По его словам, имущественный комплекс на Заводском проезде, где вспыхнул пожар, находится в частной собственности.

«На месте развернут оперативный штаб, работают МЧС, пожарные и другие оперативные службы», - добавил Воробьев.

Для спасения людей и локализации огня задействовали более 70 человек и 24 единицы техники.

Жертвами пожара во Фрязине стали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пожары Фрязино
24 июня 2024, 17:29
Площадь пожара во Фрязине выросла до 4,5 тысячи квадратных метров
Читайте нас в: Google Новости
Площадь распространения пожара во Фрязине достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

К месту происшествия направили второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожар вспыхнул в восьмиэтажном здании в промышленной зоне на Заводском проезде. На месте работают более 100 спасателей, применяя около 40 спецмашин. Плотное задымление осложняет тушение. При пожаре погибли два человека. Есть пострадавшие, один из них в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К медикам обратились двое огнеборцев, отравившихся угарным газом. От госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет.

Пожары МЧС РФ Фрязино

Новости по теме