Подмосковные волонтеры привезли воду для пожарных к горящему зданию во Фрязине

Собственник здания, которое загорелось во Фрязине, Татьяна Белоусова рассказала, что не была там с лета 2023 года. Она пояснила 360.ru, что у нее уже семь лет идет процедура банкротства.

Предприниматель подтвердила, что в здании работали коммерческие организации. Когда в последний раз там проходила проверка пожарной безопасности, Белоусова не в курсе.

«У меня банкротство идет с 2017 года, там постоянно управляющие. У меня даже допуска туда не было. Мне сказали туда даже не соваться», - призналась она.

На вопрос о том, были ли в здании проблемы с пожарной безопасностью в принципе, Татьяна Белоусова ответила: «Какие проблемы? Там не было ее никогда. Даже когда здание было куплено в 2002 году. Ее там отродясь не было». Собеседница 360.ru добавила, что ее бывший муж в августе 2023 года устанавливал на первом и втором этажах порошковые огнетушители, которые сам купил в маркетплейсе.

«[Здание] все время сдавалось по договору аренды, и было прописано, что каждый арендатор сам занимается пожарной безопасностью - ставит систему какую-то, огнетушители», - пояснила женщина.

Сама она находится в Калужской области с декабря и давно не была в том здании.

«Переживаю, что людей не спасли. Они махали из окон очень долгое время», - отметила Белоусова.

При пожаре во Фрязине погибли два человека.