Подмосковные спасатели вытащили из-под рухнувшей крыши гаража мужчину

ЧП произошло 20 марта. Крыша гаража, в котором находился мужчина, рухнула под тяжестью снега. Все это произошло на глазах очевидцев, которые вызвали экстренные службы. Сотрудники 244-й пожарно-спасательной части и муниципального аварийно-спасательного отряда разобрали обломки кровли, вручную расчистили снег и вызволили пострадавшего.

Мужчина все это время находился в сознании. Его зафиксировали на носилках и передали бригаде скорой помощи.

В феврале в Коммунарке под тяжестью снега просела крыша склада. Сотрудники заметили, как лопнули металлические балки, и позвонили спасателям. Из здания эвакуировали 15 человек. Аналогичный случай произошел в Старой Купавне. Из-за снежной шапки обрушилась кровля супермаркета площадью 250 квадратных метров. Л