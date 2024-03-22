Подмосковье усилило меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

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Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших при теракте в Crocus City Hall.

«Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», - добавили в минтрансе.

«Автодор» также усилил меры безопасности на всей своей сети. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности. Автомобилистов призвали с понимаем отнестись к ситуации.

Меры безопасности усилили и в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. Пассажиров попросили заранее прибывать в воздушные гавани.

В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall. Силовики перекрыли все выезды из Москвы.