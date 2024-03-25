Подмосковье привлекло дополнительных врачей для помощи раненым в Crocus City Hall

Он подчеркнул, что пострадавших доставили в медицинские учреждения Красногорска, Химок, Одинцова, Долгопрудного, Лобни, Истры и Подольска.

«На работу дополнительно прибыли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Хочу отметить, что в основном наши медики прибывали на свои рабочие места не по вызову, а по зову сердца, увидев страшные новости происходящем в Crocus City Hall», - заявил Сапанюк.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области напомнили, что в медицинских организациях региона регулярно проходят учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому сотрудники больниц провели слаженную работу во время теракта.

Число получающих медицинскую помощь в больницах Москвы и Московской области после теракта в Crocus City Hall составило 97 человек. Такие данные на утро понедельника, 25 марта, привела министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Она добавила, что в центр помощи продолжают поступать звонки и обращения от родных и близких пропавших после теракта в концертном комплексе. Все они получили полную информацию