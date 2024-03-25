25 марта 2024, 16:54

Подмосковье привлекло дополнительных врачей для помощи раненым в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Дополнительные 390 коек развернули в семи больницах Московской области для оказания экстренной помощи пострадавшим во время теракта в концертном зале Crocus City Hall. Кроме того, к работе привлекли почти 500 медицинских специалистов. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Он подчеркнул, что пострадавших доставили в медицинские учреждения Красногорска, Химок, Одинцова, Долгопрудного, Лобни, Истры и Подольска.

«На работу дополнительно прибыли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Хочу отметить, что в основном наши медики прибывали на свои рабочие места не по вызову, а по зову сердца, увидев страшные новости происходящем в Crocus City Hall», - заявил Сапанюк.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области напомнили, что в медицинских организациях региона регулярно проходят учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому сотрудники больниц провели слаженную работу во время теракта.

Число получающих медицинскую помощь в больницах Москвы и Московской области после теракта в Crocus City Hall составило 97 человек. Такие данные на утро понедельника, 25 марта, привела министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Она добавила, что в центр помощи продолжают поступать звонки и обращения от родных и близких пропавших после теракта в концертном комплексе. Все они получили полную информацию

Больницы Минздрав Врачи Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 17:28
«Ходил, будто преследовал». Подольчанка рассказала о встрече с террористом из «Крокуса»
Телеканал «360»
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Жительница Подольска убеждена, что минувшим летом видела одного из террористов, который совершил нападение на «Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall). Об этом она рассказала в комментарии «360».

«Мы гуляли летом, шли около ДК „Машиностроитель“, и за нами увязался какой-то молодой человек в нетрезвом состоянии. Он шел по нашим следам. Мы начали переходить дорогу, а он свернул в сторону ДК. Он как будто следил за ними», - поделилась девушка.

После трагедии в Crocus City Hall и публикации фото четверых обвиняемых в теракте она узнала в одном из них того самого подозрительного мужчина, который преследовал ее с друзьями на улице в неадекватном состоянии.

По ее словам, этот человек похож на Шамсидина Фаридуни.

Накануне, 24 марта, суд арестовал всех четверых обвиняемых в теракте до 22 мая. По последним данным СК, жертвами террористической атаки на концертный зал в Красногорске стали 137 человек, в том числе трое детей.

Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 17:20
Горняк погиб под завалами в шахте «Кальинская» на Урале
РИА «Новости»
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Горнорабочий погиб в шахте «Кальинская» в Свердловской области, где произошел горный удар, что сопровождалось обрушением породы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

В СУБР пообещали оказать помощь семье погибшего. Им выплатят три миллиона рублей.

К делу подключились сотрудники СУ СК по Свердловской области. Судмедэксперты осмотрят тело мужчины. Второй горняк, выживший при ЧП, пройдет медицинское освидетельствование. Специалисты зафиксируют причиненный вред его здоровью.

В ГУ МВД заявили, что операция по спасению горняков длилась почти день. В ведомстве подтвердили гибель одного рабочего. Второго нашли в бессознательном состоянии и отправили в районную ЦГБ.

Шахты Свердловская область
25 марта 2024, 17:04
Почти в 10 ТЦ в Москве начали проверки после сообщений о «минировании»
РИА «Новости»
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Правоохранители начали проверку около 10 торговых центров в Москве после сообщений с угрозами взрыва. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил ТАСС.

«Сегодня около 10 ТЦ были „заминированы“, посетителей большинства эвакуировали. Ведется проверка зданий», - сказал собеседник агентства.

Несколько ТЦ, по его словам, уже проверили, данные об угрозе не подтвердилась, и они возобновили работу.

В Санкт-Петербурге неизвестные также сообщили о якобы минирования «Пассажа» на Невском проспекте.

Эти данные «Фонтанке» подтвердил директор ТД Дмитрий Абрамов. Он заявил, что поступил телефонный звонок о том, что здание заминировано.

К зданию торгового центра прибыли полиция и сотрудники МЧС.

Полиция Москва
25 марта 2024, 16:56
Из больниц выписали 23 пострадавших при теракте в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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По последним данным на 15:00 25 марта в больницах после теракта в Crocus City Hall остаются 96 человек, 23 пострадавших выписали. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Согласно списку на сайте ведомства, пострадавшими числятся 119 человек, из них 96 остаются в больницах, 23 - выписаны.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные преступники, они расстреливали людей и устроили крупный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч «квадратов», в результате кровля объекта обрушилась на площади семь тысяч квадратных метров.

По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек, трое из них - дети. Воскресенье, 24 марта, объявили Днем общенационального траура в России.

Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.

Стрельба в Crocus City Hall

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