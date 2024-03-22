Подъезды с МКАД к Crocus City Hall перекрыли
После теракта в Crocus City Hall подъезды с МКАД к концертному залу закрыли, машины разворачивают сотрудники ГИБДД. О перекрытии нескольких съездов на внутреннюю сторону МКАД также предупредили в пресс-службе столичного дептранса.
«Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область», - уточнили в департаменте.
Перекрыты на данный момент съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД, съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, там открыто движение на внешней стороне.Также перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону кольцевой.
«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», - призвали в дептрансе.
По данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, пострадали более 100.