Подъезды с МКАД к Crocus City Hall перекрыли

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«Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область», - уточнили в департаменте.

Перекрыты на данный момент съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД, съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, там открыто движение на внешней стороне.Также перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону кольцевой.

«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», - призвали в дептрансе.

По данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, пострадали более 100.