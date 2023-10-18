Подъездный карниз упал на рабочих в центре Москвы

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По его информации, балка упала с подъездного козырька на двух мужчин, которые делали капитальный ремонт здания. Одного из них придавило тяжелой конструкцией, второй получил удар по голове. Им потребовалась медицинская помощь.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. О причинах падения балки не сообщалось. Подробности уточняются.

Еще один рабочий погиб после удара током на стройке на Ленинградском шоссе в Москве. Он разгружал грузовик и получил травму, не совместимую с жизнью.

Ранее мужчину насмерть придавило погрузчиком на складе магазина на Новоорловской улице столицы. Работнику было 50 лет.