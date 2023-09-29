Подъезд дома в ЖК «Life-Кутузовский» затопило в Москве

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Ранее авария на трубах произошла в Новой Москве. Из-за повреждения на улице Липовый Парк из-под земли забил гигантский фонтан. По свидетельствам местных жителей, до такого могли довести сотрудники ремонтной службы, которые меняли у одного из домов брусчатку и могли прорубить трубу.





Вода затопила не только подъезд, но и лифты. Как сообщили в компании жильцам, в доме проводились противопожарные испытания, в результате которых трубы с водой разгерметизировались и началась мощная утечка. Испытания были техническими и касались гидравлики, поэтому проходили без уведомления жильцов.

«Течь перекрыта, воду оперативно соберем и приступим к просушке лифтов», - прокомментировали ситуацию в управляющей компании.

Подъезд затопило в жилом комплексе «Life-Кутузовский» в Москве. Как видно из кадров, опубликованных в соцсетях, а также по сообщениям управляющей компании «Пионер-Сервис» в Telegram , в здании произошел прорыв трубы.