Подъемник чуть не убил шестилетнего мальчика в Челябинской области

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Пострадавшего ребенка поместили в реанимацию, его состояние расценивается как тяжелое.

«В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», - указали в пресс-службе.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых видно, как мальчика затянуло в механизм фуникулера. Находящиеся рядом взрослые остановили подъемник, но ребенок получил серьезные травмы.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья». Следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Австрии сорвалась кабина канатной дороги на горнолыжном курорте Хохотц. В результате пострадали несколько человек - они получили серьезные травмы. Спасатели доставили их в больницу на вертолете. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии поместили в отделение интенсивной терапии.