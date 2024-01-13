13 января 2024, 16:20

Подъемник чуть не убил шестилетнего мальчика в Челябинской области

Unsplash
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Механизм фуникулера зажевал шарф и придушил ребенка в Миасском городском округе Челябинской области. Шестилетний мальчик впал в кому. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Челябинской области.

Пострадавшего ребенка поместили в реанимацию, его состояние расценивается как тяжелое.

«В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», - указали в пресс-службе.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых видно, как мальчика затянуло в механизм фуникулера. Находящиеся рядом взрослые остановили подъемник, но ребенок получил серьезные травмы.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья». Следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Австрии сорвалась кабина канатной дороги на горнолыжном курорте Хохотц. В результате пострадали несколько человек - они получили серьезные травмы. Спасатели доставили их в больницу на вертолете. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии поместили в отделение интенсивной терапии.

Уголовное дело Дети Челябинская область Больницы Следственный комитет России
13 января 2024, 17:38
Фрагменты неустановленного устройства упали на дорогу в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Фрагменты неустановленного устройства упали на участок дороги между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Правоохранители и специальные службы установят детали произошедшего. На месте падения фрагментов устройства разрушений не зафиксировали. В результате никто не пострадал. Угрозы для жителей района также нет.

«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», - сообщили в оперштабе.

Местных жителей призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника в Жиздринском районе. Дрон сбили средства противовоздушной обороны. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате падения БПЛА не поступало.

До этого беспилотник упал в Курской области. Его сбили над Курчатовским районом, где расположена атомная электростанция. Радиационный фон в регионе остался в норме.

Беспилотники Дороги Краснодарский край
13 января 2024, 15:16
Энергетики восстановили работу ТЭЦ в Энгельсе
РИА «Новости»
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ТЭЦ в Энгельсе начала работать в прежнем режиме, специалисты восстановили нормальный уровень подачи тепла. Об этом «Интерфаксу» заявил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.

По его словам, коммунальные службы устранили крупную аварию, из-за которой снизилась температура в домах горожан.

«Устранен дефект на одном из котлов ТЭЦ-3, из-за которого были понижены параметры подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы», - указал Соколов.

Министр добавил, что из-за неполадок подачу тепла снижали на 51 социальный объект и в 375 жилых домов, где проживают 117 тысяч человек.

Ранее из-за коммунальной аварии в Липецке без отопления остались 27 многоквартирных домов. Мэр города Евгения Уваркина объяснила, что на сетях теплоснабжения произошел порыв. Она отметила, что специалисты устранят неполадки в ближайшее время.

В этот же день аварийная бригада восстановила отопление в Сергиевом Посаде. Коммунальные службы обнаружили засорение отопительной системы и ликвидировали неполадки.

ЖКХ Коммунальные аварии
13 января 2024, 13:51
Москвич из-за плохого настроения разнес турникет в метро
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В московской подземке на станции «Яхромская» зафиксировали акт вандализма. Там пассажир разбил створку турникета, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры и показали видео с действиями хулигана.

В ведомстве уточнили, что пассажир, выходя из вестибюля на «Яхромской», специально пнул ногой по закрытой правой стеклянной дверце турникета. От удара створка разбилась вдребезги.

Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали 28-летнего ранее судимого мужчину. По его словам, он разнес турникет, будучи в плохом настроении.

Его действия попали под статью о вандализме. Жителя столицы планируют привлечь к уголовной ответственности, а также обязать возместить ущерб метрополитену.

Недавно молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения.

Метро Вандализм Москва
13 января 2024, 13:30
Стала известна примерная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге
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Имущественный ущерб от пожара на складских помещениях Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга может превысить 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил RT.

В Союзе страховщиков рассказали, что точной оценки ущерба пока нет, так как пожар еще не потушили. В организации пообещали уточнить цифры по мере появления дополнительной информации.

«Речь идет о страховании самого склада и его содержимого», - добавили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Сотрудников склада эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. Позже площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч «квадратов».

Один из работников склада в беседе с «360» рассказал, что в здании пахло пластиком, а из первого блока шел черный едкий дым от горящих товаров. Работники услышали пожарные сирены, но не восприняли угрозу всерьез. Сотрудник отметил, что не слышал хлопки перед пожаром.

Санкт-Петербург Пожары Бизнес

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