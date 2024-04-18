Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие пару дней

По данным ведомства, интенсивный рост уровня воды - от 25 до 100 сантиметров - также возможен в Кетовском муниципальном округе. Ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (в СНТ «Черемушки», «Зеленый мыс», «Луч», макрорайоне Тополя, Смолино и на других территориях), в населенных пунктах Бараба, Лесниково, Школдинское, Белый Яр, Котоусово. Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки и других.

Ожидаемый уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля - 900 сантиметров.

Накануне уровень воды в реке у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра и составил 927 сантиметров. В пресс-службе правительства области жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа призвали немедленно эвакуироваться.