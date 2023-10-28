Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Бишкек приземлился в Самаре
Подавший сигнал бедствия самолет рейса YK884, следующий из Москвы в Бишкек, приземлился в Самаре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность двигателя. На борту находились 190 человек, среди них шесть членов экипажа, никто не пострадал.
В субботу стало известно, что самолет Airbus A320-231 подал сигнал бедствия в небе над Самарой. Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее сигнал тревоги подал пассажирский лайнер, следующий в Москву из Мурманска. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево , никто из пассажиров не пострадал.