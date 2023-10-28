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По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность двигателя. На борту находились 190 человек, среди них шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В субботу стало известно, что самолет Airbus A320-231 подал сигнал бедствия в небе над Самарой. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее сигнал тревоги подал пассажирский лайнер, следующий в Москву из Мурманска. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево , никто из пассажиров не пострадал.