17 сентября 2024, 00:57

Подавала сигнал SOS. Жительница Приморья упала с высоты шестого этажа

РИА «Новости»
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Из окна многоквартирного дома на Луговой улице во Владивостоке выпала девушка. До этого она кричала, что ее удерживают в квартире на шестом этаже против ее воли, рассказал «Газете.ru» очевидец Сергей.

По словам мужчины, он видел сообщения о подававшей сигналы SOS девушке. Когда она показалась в окне многоквартирного дома, Сергей проезжал мимо дома и предложил свой плед, чтобы натянуть его для смягчения возможного падения.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Правоохранители пытались помочь девушке, но она выбралась на карниз окна, прокричала, что ее 15 дней удерживают в квартире, и сорвалась вниз. Выжила ли и каком она сейчас состоянии - пока неизвестно.

«Специалисты всеми силами ее уговаривали не вылезать из окна, но, увы», - добавил собеседник «Газеты.ru».

Полиция начала проверку по факту случившегося, сообщил Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», - процитировали пресс-службу МВД авторы публикации.

Двумя днями ранее с высоты 18-го этажа упала школьница в Сосновом Бору. По предварительным данным, девочка делала селфи.

МЧС РФ Владивосток Полиция
17 сентября 2024, 01:04
Краснодарец открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться
РИА «Новости»
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На одной из улиц Краснодара местный житель открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться в общественном месте. Полиция начала доследственную проверку, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По информации правоохранителей, в понедельник вечером на пешеходном переходе улицы имени Байбакова возник конфликт. Мужчина сделал замечание другому пешеходу из-за мата в общественном месте. В ходе конфликта 41-летний краснодарец вытащил травматический пистолет и не менее двух раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего с ранениями грудной клетки госпитализировали.

В полиции сообщили, что по факту конфликта со стрельбой проводится проверка. Действиям агрессивного пешехода дадут правовую оценку.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве 14 сентября. На улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга врукопашную.

Стрельба Краснодар Мужчины Полиция
16 сентября 2024, 23:02
В Москве спасатели начали поиски ребенка в горящем здании, несмотря на угрозу обрушения
Пресс-служба МЧС
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В СНТ «Маяк-Бурцево» в Москве загорелся двухэтажный дом. Источник рассказал 360.ru, что пожарные зашли внутрь в поисках ребенка, несмотря на начавшееся обрушение строения.

По данным источника, загорелся двухэтажный дом, огонь охватил все здание. Существует угроза распространения пожара на соседние дома со всех четырех сторон. Позже сообщили, что огонь уже перекинулся на рядом стоящий дом.

Предварительно, внутри может находиться ребенок. Спасатели звеном зашли внутрь горящего здания в поисках ребенка. Пожарные начали поиски, несмотря на обрушение здания.

Ранее в деревне Логиново Павлово-Посадского городского округа разгорелся пожар в частном доме. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который валил из окон здания.

Спасатели Пожары Дети Обрушения Москва
16 сентября 2024, 21:15
Дороги Ялты ушли под воду после ливня
Телеканал «360»
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В Ялте после ливня затопило дороги, машины передвигаются в воде. Местный житель поделился с 360.ru кадрами водного катаклизма.

В Крыму на побережье 16 сентября прошел сильный ливень, потоки воды вызвали подтопления в Ялте. Городские ливневки не справлялись с потоками воды, дороги превратились в реки. На кадрах видно, как машины рассекают водную гладь.

О сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду ранее предупреждало МЧС Крыма.

Накануне спасатели Республики Крым тушили лесной пожар в Симферопольском районе. Огонь распространился на площади 23 гектара. В труднопроходимой местности работала гусеничная пожарная машина.

Крым Видео Дороги Погода Машины
16 сентября 2024, 17:47
«Ингосстрах» выплатил Ozon миллиардную компенсацию за пожар под Истрой
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«Ингосстрах» возместил онлайн-ретейлеру Ozon ущерб, причиненный пожаром на складе под Истрой в августе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Маркетплейсу выплатили 6,443 миллиарда рублей. «Ингосстрах» и Ozon провели масштабное расследование, в результате которого пожар на складе признали страховым случаем.

Компания поблагодарила маркетплейс за доверие и сообщила, что продолжит поддерживать его на пути к реализации планов.

Пожар на складе Ozon в Истре вспыхнул 8 августа 2022 года. Сотрудники МЧС смогли потушить его через пять дней, в ликвидации возгорания участвовали более 100 человек. В июне 2023 года сгоревший склад восстановили , его площадь составила 5,6 тысячи квадратных метров.

Ранее «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Страховая организация отметила, что исковое заявление в компанию пока не приходило.

Пожары Истра

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