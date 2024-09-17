Подавала сигнал SOS. Жительница Приморья упала с высоты шестого этажа

По словам мужчины, он видел сообщения о подававшей сигналы SOS девушке. Когда она показалась в окне многоквартирного дома, Сергей проезжал мимо дома и предложил свой плед, чтобы натянуть его для смягчения возможного падения.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Правоохранители пытались помочь девушке, но она выбралась на карниз окна, прокричала, что ее 15 дней удерживают в квартире, и сорвалась вниз. Выжила ли и каком она сейчас состоянии - пока неизвестно.

«Специалисты всеми силами ее уговаривали не вылезать из окна, но, увы», - добавил собеседник «Газеты.ru».

Полиция начала проверку по факту случившегося, сообщил Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», - процитировали пресс-службу МВД авторы публикации.

Двумя днями ранее с высоты 18-го этажа упала школьница в Сосновом Бору. По предварительным данным, девочка делала селфи.