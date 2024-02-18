Под Воронежем девятилетний мальчик запутался в канате и погиб от удушения
Девятилетний мальчик скончался в селе Ямное Воронежской области. Он запутался в канате на шведской стенке и умер от удушения, сообщило РЕН ТВ.
По данным издания, 17 февраля девятилетний ребенка играл в своей комнате, в какой-то момент он решил забраться на шведскую стенку. Мальчик запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи.
Отец обнаружил сына в бессознательном состоянии и сразу же повез в больницу. Несмотря на усилия медиков спасти школьника не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Похожий случай произошел в Калининграде. Мать нашла своего 11-летнего сына, повисшим на шведской стенке. Полицейские провели проверку. По предварительной версии, мальчик неудачно повис и скончался от удушения.