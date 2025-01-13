Под Самарой голый пациент сбежал из больницы, откусил нос кассирше и умер

По данным журналистов, в поселении Станция Клявлино мужчина бегал по улице и кричал, что всех обманывают. Потом забежал в магазин, учинил там погром и напал на одну из сотрудниц. Сначала ударил ее, а потом укусил. В итоге женщина лишилась кончика носа.

В этот момент в магазине оказался полицейский, зашедший за продуктами. Он помог задержать мужчину. Неадеквата отвезли обратно в больницу. Вскоре он скончался, точную причину смерти пока не установили.

Также журналисты выяснили, что за несколько часов до происшествия мужчина грел еду на плите и чуть не устроил пожар. Именно после этого бунтаря отвезли в больницу, из которой тот сбежал.

В местном МВД подтвердили факт нападения, добавив, что жизни продавца ничто не угрожает. Полиция начала проверку.

Ранее в Дагестане жених сбежал прямо перед свадьбой, отправился в лес и нанес себе увечья острым предметом. По предварительной информации, он был под наркотиками.