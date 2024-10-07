07 октября 2024, 00:28

Под Нижним Новгородом случилась утечка серной кислоты на железной дороге

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Серная кислота начала утекать из цистерны на железнодорожной станции в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД) в беседе с РИА «Новости».

Происшествие случилось 6 октября днем на станции Игумново Горьковской железной дороги.

«При осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», - заявили в пресс-службе.

По данным источника агентства, обошлось без пострадавших. Экологии ничего не угрожает. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Ранее стало известно о большой утечке радиоактивной воды из оборудования по очистке на атомной станции «Фукусима-1» в Японии. Как заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский, этот выброс вряд ли дойдет до России.

Дороги Россия Экология
06 октября 2024, 22:18
Появились кадры изнутри сгоревшего цента «Каспий Экспо»
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Появилось видео с последствиями пожара в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно полуразрушенное здание, черную от гари мебель, развалины на полу и сажу на стенах.

Пожар разгорелся в трехэтажном здании торгового центра «Пир» днем 6 октября. По неуточненной информации, пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом перекинулось на склад с игрушками.

По данным МЧС, огонь полыхал на площади 700 «квадратов» второго этажа здания. К ликвидации пожара привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. В 19:00 (время совпадает с московским) пламя потушили.

Дагестан Пожары Видео Магазины
06 октября 2024, 22:13
Две девочки погибли при пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Тела двух девочек обнаружили спасатели при тушении пожара в Воскресенске Московской области. Огонь охватил двухэтажную баню, сообщила пресс-служба МЧС России.

Погибшим девочкам было 10 и 11 лет. Отец детей попал в больницу с ожогами.

По информации МЧС, огонь охватил 79 квадратных метров здания, в тушении задействовали 33 специалиста и 19 единиц техники.

В Амурской области в конце сентября при пожаре в частном доме погибли мать и трое сыновей. Детям было девять месяцев, 14 и восемь лет. Спасатели отметили, что в доме не было пожарного извещателя.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Воскресенск
06 октября 2024, 20:44
Крупный пожар в торговом центре в Каспийске потушили
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 19:00 пожар полностью ликвидирован», - уточнили в ведомстве.

Горело трехэтажное здание торгового центра «Пир» на Кирпичном шоссе. По предварительной информации, огонь начал распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом огонь перекинулся на склад с мягкими игрушками.

На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило большую часть здания. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. К тушению привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Дагестан Пожары МЧС РФ Магазины
06 октября 2024, 20:35
Предприниматель обстрелял кладоискателей в Ленобласти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поездка в поисках в поисках старинных монет с металлоискателем в деревню Везиково Волосовского района Ленинградской области закончилась для «черных копателей» бегством. Отпор самозванным археологам дал вооруженный ружьем «Сайга» местный предприниматель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, мужчина заприметил странную компанию, медленно ходящую по полям со странными приборами и сначала попытался задавить их своей машиной.

Когда «кладоискатели» бросились врассыпную, то предприниматель схватился за оружие. Но сначала использовал «Сайгу» как дубинку. Огонь владелец ружья открыл в самом конце попытки выгнать копателей с полей, но промахнулся.

Напуганные «кладоискатели» пожаловались на поведение напавшего в полицию. Привлекут ли самозванных археологов к ответственности за незаконные раскопки - неизвестно.

В начале этой недели житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обстрелял машину своего приятеля из-за приступа ревности к своей супруге.

По данным областного главка СК, на охоту за своим «обидчиком» ревнивец отправился после значительного употребления алкоголя. Поэтому из трех сделанных выстрелов ни разу не попал. После задержания против стрелка возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Стрельба Ленинградская область

Новости по теме