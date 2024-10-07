Под Нижним Новгородом случилась утечка серной кислоты на железной дороге

Происшествие случилось 6 октября днем на станции Игумново Горьковской железной дороги.

«При осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», - заявили в пресс-службе.

По данным источника агентства, обошлось без пострадавших. Экологии ничего не угрожает. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Ранее стало известно о большой утечке радиоактивной воды из оборудования по очистке на атомной станции «Фукусима-1» в Японии. Как заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский, этот выброс вряд ли дойдет до России.