06 февраля 2025, 19:46

Под Калининградом простились с ребенком, которого насмерть забил отчим за отказ заниматься физкультурой

РИА «Новости»
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Церемония прощания с маленьким мальчиком, которого избил до смерти отчим, прошла в городе Черняховск Калининградской области. Глава населенного пункта Сергей Булычев в эфире в социальной сети «Вконтакте» заявил, что за неблагополучной семьей «недосмотрела, в том числе и администрация».

Люди пришли попрощаться с погибшим ребенком в местный кафедральный собор. По словам Сергея Булычева, на церемонию собрались жители окрестных сел. К гробу горожане принесли детские игрушки.

Администрация Черняховска объявила 6 февраля траур. Власти приспустили государственные флаги, как сообщалось на официальном сайте муниципалитета этого населенного пункта.

Семилетний школьник пропал в Черняховске утром 3 февраля. Об этом его мать и отчим сами заявили в полицию. Мужчина принял деятельное участие в поисках - позднее следствие выяснило, что он и убил мальчика за отказ сделать зарядку.

Злоумышленник упаковал тело ребенка в пакет с кирпичами и сбросил его в реку. В среду, 5 февраля, источник 360.ru сообщил , что отчима убитого мальчика арестовали. Суд отправил его в СИЗО до апреля текущего года.

Кроме того, власти возбудили в отношении мужчины и еще одно уголовное дело. Следствие считает, что он также избивал свою падчерицу. Злоумышленник сломал девочке руку.

Уголовное дело Суд Школьники Мужчины Полиция Калининград
06 февраля 2025, 19:29
Следствие раскрыло детали крушения самолета в Подмосковье
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после крушения самолета в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главка западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале.

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой смерть нескольких человек (часть третья статьи 263 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что на борту легкомоторного самолета, который рухнул в четверг, 6 февраля, неподалеку от деревни Щеголево в Подмосковье, находились два человека - пилот и инструктор.

Оба погибли на месте. Следователи в данный момент рассматривают несколько версий крушения самолета, какие именно не уточнялось.

На месте, где разбился легкомоторный самолет, работают следователи-криминалисты. Надзорное ведомство назначило ряд экспертиз. Следователи устанавливают причины происшествия.

Источники 360.ru уточнили, что инструктором выступил опытный пилот, майор запаса. Специалист имел 2000 часов налета.

Предварительно, разбился самолет модели Tencam P2002. Это легкая двухместная машина итальянской разработки, ее часто используют в авиашколах для обучения начинающих пилотов.

Одним из козырей модели производитель называет прочность корпуса - в теории, Tencam P2002 должен выдерживать самые жесткие посадки. Именно на таком самолете предлагал за плату полетать вокруг Москвы и аэропорт Мячиково.

Уголовное дело СК РФ Самолеты Москва
06 февраля 2025, 18:22
Журналистов попросили не беспокоить жильцов дома, где могли убить экс-мэра Самары
360.ru
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Табличку с просьбой в адрес СМИ повесили на подъезде дома в Самаре, где могли убить экс-мэра Виктора Тархова и его жену. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Сейчас в здании проходят следственные действия. На подъезде дома повесили табличку с просьбой к журналистам не беспокоить местных жителей.

Следователи обнародовали кадры из квартиры предполагаемой убийцы - внучки Тархова. Во время обысков сотрудники СК изъяли паспорта и телефоны жертв. Также специалистам удалось выяснить, где подозреваемая приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости для совершения преступления.

О гибели бывшего чиновника и его жены стало известно накануне, хотя они скончались около месяца назад. Тела покойных расчленили и законсервировали. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Суд Преступления Чиновники Квартиры Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
06 февраля 2025, 18:21
Появились кадры с места в Подмосковье, где нашли выползшего на трассу младенца
360.ru
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Девочка-младенец выползла на автомобильную дорогу в районе подмосковной деревни Становое. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что машины ездят по трассе достаточно редко.

Ребенка обнаружили на Старо-Рязанском шоссе - один из автомобилистов заметил плачущую у дороги девочку без верхней одежды. Мужчина остановился и забрал младенца к себе в автомобиль, чтобы ребенок согрелся.

Полиция выяснила, что 11-месячную девочку без присмотра оставила ее 65-летняя бабушка. Пенсионерка вышла с ребенком погулять и потеряла его. Женщину отправили на лечение в психиатрическую больницу.

СК возбудил уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас девочка находится дома, ее мать рассказала 360.ru, что педиатры осмотрели ребенка.

Дети Водители
06 февраля 2025, 18:03
Аэродром Мячково предлагал полетать вокруг Москвы на Р-2002 Sierra
РИА «Новости»
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Аэродром Мячково за плату предоставлял возможность совершить полеты по различным маршрутам на легкомоторнике Р-2002 Sierra, который 6 февраля разбился в Раменском районе. Об этом сообщил сайт воздушной гавани.

Всего аэродром опубликовал восемь маршрутов. Заказчик мог с высоты полета посмотреть на «живописный вид берегов Москвы-реки» и пролететь по МКАД без пробок.

«Возможны маршруты по желанию заказчика! Стоимость - 300 рублей за минуту», - отметили на сайте.

Самолет Р-2002 Sierra рухнул неподалеку от аэродрома Мячково. На борту воздушного судна находились два человека , они оба погибли. По информации 360.ru, жертвами ЧП стали командир самолета Артем И. и инструктор Виталий К. Борт направлялся из Мячкова в Воскресенск.

В летной школе ART уточнили, что у управляющего воздушным судном инструктора был налет две тысячи часов. Мужчина был майором запаса, летчиком первого класса и настоящим профессионалом.

Самолеты Раменское

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