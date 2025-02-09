Под Белгородом полицейские спасли замерзшего водителя. Его автомобиль сгорел в поле

В снежную погоду 33-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2114 и съехал в кювет между селами Меловое и Истобное. Машина загорелась. Мужчина позвонил в службу спасения, но не смог точно сказать, где он находится.

На поиски водителя отправился экипаж ДПС и группа ППС.

«Они обнаружили почти полностью выгоревший автомобиль в поле и водителя без обуви и одежды. Мужчина сильно замерз, его вещи сгорели», - уточнили в пресс-службе.

Полицейские помогли ему сесть в машину подоспевших пожарных, передали медикам и сопроводили до больницы. На следующий день они навестили пострадавшего в медучреждении.

Ранее на внутренней стороне 26-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин загорелась возле жилого комплекса «Квартал Герцена» в районе Бирюлево Восточное.