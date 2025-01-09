Под Архангельском шестиклассница угнала мотобуксировщик и погибла

Трагедия произошла в деревне Кушкушара в Архангельской области ночью 7 января. Школьницы без разрешения родителей взяли мотобуксировщик и поехали на нем кататься.

По дороге девочки съехали в кювет и застряли. Они попытались вытащить транспорт обратно на дорогу, но не заглушили его двигатель. 13-летняя девочка попала под ходовую часть «мотособаки». Спасти ребенка не удалось.

Telegram-канал Shot сообщил, что погибшая девочка училась в шестом классе и воспитывалась в благополучной семье, ее родители не были судимы. На мотобуксировщике она каталась с подружкой и младшей сестрой-третьеклассницей.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинские экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Иркутской области умерла семилетняя девочка, которая выехала на дорогу на ледянке и попала под колеса иномарки.