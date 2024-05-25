25 мая 2024, 13:01

Почти всех пострадавших при срыве кровли школы в Краснодаре выписали из больниц

РИА «Новости»
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Врачи в Краснодаре отпустили на амбулаторное лечение почти всех пострадавших в результате срыва части кровли школы в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Евгений Наумов.

«Из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой пришли позитивные новости. Почти все пострадавшие и доставленные в медучреждения ребята из школы № 29 уже дома. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали хирурги и травматологи», - написал он.

Наумов отметил, что жизням детей ничто не угрожает.

«Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Отдельная благодарность медикам. Вы - наши ангелы-хранители», - добавил глава города.

Ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре утром 25 мая, пострадали 12 человек. В краевом Минздраве отмечали, что пациентов в тяжелом состоянии в результате ЧП нет.

Школы Больницы Краснодар
25 мая 2024, 13:26
«Крыша начала лететь с бешеной скоростью». Очевидец — о ЧП в школе Краснодара
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Часть кровли, которую сорвало ветром в школе Краснодара, полетела на шедших на линейку детей с бешеной скоростью. Об этом 360.ru рассказала одна из очевидцев случившегося.

«Все шли на построение классов, должна была начаться линейка. Крыша начала лететь на детей с бешеной скоростью», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, взрослые и ученики бросились доставать тех, кого накрыло куском кровли.

«Мы видели как вели ребенка с окровавленной головой, другой лежал на земле, все пытались привести его в сознание, пока мы ждали скорую», - сказала очевидица, добавив, что сейчас, по ее данным, с детьми все хорошо.

После ЧП учеников попросили вернуться в здание школы и не подходить к окнам. Когда детей отпустили по домам, у здания стояло много служебных машин. Специалисты просили всех как можно быстрее покинуть школьную территорию.

По данным краевого Минздрава, улетевшая со школы крыша травмировала 10 детей. Пострадавших срочно доставили в больницы для оказания помощи. Тяжелых случаев среди пострадавших нет.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.

Дети Школы Краснодар
25 мая 2024, 12:41
Полицейские посетили БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
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Полицейские в Екатеринбурге пришли с рейдом на закрытую БДСМ-вечеринку. Об этом сообщило издание E1.ru.

По информации источника, правоохранители нагрянули на мероприятие около двух часов ночи.

«Они рассортировали присутствующих на участников и организаторов. У первых переписали данные и отпустили. Только в четыре часа утра я добрался до Екатеринбурга, поскольку оттуда такси не вызвать. И это мне повезло еще», - рассказал очевидец происшествия на условиях анонимности.

В пресс-службе главка МВД по Свердловской области Ura.ru сообщили, что это было оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности в ведомстве пообещали предоставить позднее.

В феврале полиция в Екатеринбурге прибыла на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центральном районе города. Правоохранители составили 10 протоколов на присутствовавших в заведении.

Екатеринбург Полиция
25 мая 2024, 12:16
Движение по трассе Саки — Евпатория перекрыли в Крыму
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В Крыму временно перекрыли участок трассы Саки — Евпатория из-за сильного пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по полуострову.

В Крыму временно перекрыли участок трассы Саки - Евпатория из-за сильного пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по полуострову.

По данным ведомства, в селе Прибрежное в Сакском районе загорелся частный дом на Каламитской улице. Общая площадь распространения огня составила порядка 1100 квадратных метров. Эвакуация не потребовалась, сведения о пострадавших не поступали.

К месту ЧП направили силы службы пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления. Спасатели на месте создали штаб пожаротушения, работу начали несколько боевых участков.

«Спецтехнику обеспечили бесперебойной подачей огнетушащих средств. ГИБДД временно перекрыли участок дороги Саки - Евпатория для обеспечения беспрепятственной работы пожарных силами, по дороге Саки - Вересаево имеются объездные пути», - добавили в ведомстве.

Ранее СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Подмосковье.

Пожары Крым
25 мая 2024, 10:58
После срыва кровли школы в Краснодаре госпитализировали 10 детей
РИА «Новости»
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После срыва части кровли школы в Краснодаре в больницу госпитализировали 10 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

При этом в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в результате происшествия пострадавших в тяжелом состоянии нет. В основном у школьников зафиксировали ссадины и порезы.

Дети Школы Больницы Краснодар

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