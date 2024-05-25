Почти всех пострадавших при срыве кровли школы в Краснодаре выписали из больниц

Часть кровли, которую сорвало ветром в школе Краснодара, полетела на шедших на линейку детей с бешеной скоростью. Об этом 360.ru рассказала одна из очевидцев случившегося.

«Все шли на построение классов, должна была начаться линейка. Крыша начала лететь на детей с бешеной скоростью», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, взрослые и ученики бросились доставать тех, кого накрыло куском кровли.

«Мы видели как вели ребенка с окровавленной головой, другой лежал на земле, все пытались привести его в сознание, пока мы ждали скорую», - сказала очевидица, добавив, что сейчас, по ее данным, с детьми все хорошо.

После ЧП учеников попросили вернуться в здание школы и не подходить к окнам. Когда детей отпустили по домам, у здания стояло много служебных машин. Специалисты просили всех как можно быстрее покинуть школьную территорию.

По данным краевого Минздрава, улетевшая со школы крыша травмировала 10 детей. Пострадавших срочно доставили в больницы для оказания помощи. Тяжелых случаев среди пострадавших нет.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.