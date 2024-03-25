Почти в 10 ТЦ в Москве начали проверки после сообщений о «минировании»

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«Сегодня около 10 ТЦ были „заминированы“, посетителей большинства эвакуировали. Ведется проверка зданий», - сказал собеседник агентства.

Несколько ТЦ, по его словам, уже проверили, данные об угрозе не подтвердилась, и они возобновили работу.

В Санкт-Петербурге неизвестные также сообщили о якобы минирования «Пассажа» на Невском проспекте.

Эти данные «Фонтанке» подтвердил директор ТД Дмитрий Абрамов. Он заявил, что поступил телефонный звонок о том, что здание заминировано.

К зданию торгового центра прибыли полиция и сотрудники МЧС.