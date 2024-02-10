Почти два килограмма взрывчатки подбросили на завод в Петербурге

«Эксперты выяснили, что это тетрил - мощное взрывчатое вещество, в СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ред.) его было более 1,7 килограмма», - уточнили авторы материала.

Место, где обнаружили взрывчатку, не захватывали камеры видеонаблюдения. Полицейские выясняют, кто пронес пакет с тетрилом на предприятие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный угрожал взорвать отель в Москве , где останавливался американский журналист Такер Карлсон. Злоумышленник позвонил силовикам и заявил, что в гостинице лежит 50 килограммов тротила. Взрывчатки в здании не обнаружили, лжеминера разыскивают правоохранители.

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге нашли и обезвредили почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил Telegram-канал Shot , неизвестный заложил взрывное устройство рядом со складским помещением.