Почти 90 человек эвакуировали из офисного центра в поселке Внуково
Утром 30 марта из офисного центра в поселке Внуково эвакуировали 86 человек. Причиной стала подозрительная записка, которую обнаружил сотрудник охраны на столе в МФЦ, сообщил источник «360».
ЧП произошло в доме 8б по Центральной улице. По предварительной информации, сотрудник охраны при обходе помещений обнаружил в зале многофункционального центра записку, автор которой предупреждал об угрозе для людей, находящихся в МФЦ.
На место прибыло руководство отдела МВД по Внуково, ожидается прибытие кинологов, уточнил собеседник «360».