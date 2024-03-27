Почти 800 тонн воды сбросили вертолеты на Crocus City Hall
Вертолеты Московского авиационного центра выполнили 121 сброс воды на горящее здание Crocus City Hall. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.
«Вертолеты Ка-32 всего выполнили 121 сброс на очаги возгораний, сброшена 771 тонна воды», - отметил он.
По его словам, медицинские вертолеты за пять рейсов эвакуировали семь пострадавших, находящихся в крайне тяжелом состоянии, в городскую клиническую больницу имени Боткина.
Как сообщило Министерство здравоохранения Подмосковья, в больницах региона остаются 83 пострадавших при теракте. По данным на 10:00 27 марта, из медицинских учреждений выписали 40 пациентов.
После завершения лечения все пострадавшие во время теракта в Crocus City Hall могут пройти диагностику и терапию в Сочи. Как уточнила генеральный директор нейрореабилитационного центра «Ирис», глава реабилитационного направления фонда «Своих не бросаем» Маргарита Волянская , работать с пациентами планируют, в том числе, специалисты адаптивной и лечебной физкультуры.