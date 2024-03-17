Почти 8 млн хакерских атак совершили на сайт ЦИК с начала года

Он пояснил, что речь идет об атаках разного уровня сложности, от среднего до высокого. Также на сайте ЦИК предотвратили четыре DDoS-атаки, которые длились около 14 минут.

В первый день голосования, 15 марта, зафиксировали более 19 тысяч потенциально опасных атак на сайте Центризбиркома. Среди них были девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что порядка двух тысяч хакерских атак произошли на ресурсы дистанционного электронного голосования. До этого сообщалось о более 10,5 тысячи атак на системы ДЭГ.