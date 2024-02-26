Почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве

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По информации СМИ, в ночь на 25 февраля в отделение полиции поступил анонимный звонок. Очевидец рассказал, что в частном доме проводят «сомнительную» вечеринку в количестве 20-30 человек.

На место прибыли несколько отрядов полиции, которые задержали всех участников мероприятия.

На данный момент стражи правопорядка взяли на контроль ситуацию и уже проводят проверку. Оказалось, что дом, в котором проходило мероприятие, сдавался в аренду.

Ранее декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге. Ее задержали после полицейского рейда в клубе «Фабрика».