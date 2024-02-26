26 февраля 2024, 11:37

Почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве

РИА «Новости»
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В Москве в отделы полиции доставили 68 человек после «голой» вечеринки, которая прошла в частном доме в районе Строгино. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, в ночь на 25 февраля в отделение полиции поступил анонимный звонок. Очевидец рассказал, что в частном доме проводят «сомнительную» вечеринку в количестве 20-30 человек.

На место прибыли несколько отрядов полиции, которые задержали всех участников мероприятия.

На данный момент стражи правопорядка взяли на контроль ситуацию и уже проводят проверку. Оказалось, что дом, в котором проходило мероприятие, сдавался в аренду.

Ранее декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге. Ее задержали после полицейского рейда в клубе «Фабрика».

Полиция Москва
26 февраля 2024, 11:30
Самосуд устроили над школьником в Москве за сплетни о пятикласснице
РИА «Новости»
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Подростки в Москве избили одноклассника за то, что тот рассказал личную информацию о пятикласснице, с которой он учился в одной школе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, семиклассник рассказал всему классу о якобы непристойном поведении девочки. За это мальчику устроили самосуд: его поставили на колени и заставили извиняться. Оскорбленная девочка даже дала ему пощечину.

После этого другой 15-летний подросток ударил школьника коленом в лицо, в результате тот потерял сознание.

Мать потерпевшего обратилась в полицию, после того как она увидела видео с избиением сына в соцсетях. Правоохранительные органы организовали проверку после произошедшего.

Ранее подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале.

Школьники Полиция Москва
26 февраля 2024, 11:10
Пенсионер повис на окне 12-го этажа жилого дома в Москве
Global Look Press
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Пенсионер повис на окне 12-го этажа в Москве. Сотрудники управляющей компании дома пришли к нему на подмогу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов статьи, едва держащегося на высоте мужчину обнаружили жильцы соседнего дома на улице Покрышкина. Мужчина чудом ухватился за оконную раму и несколько минут пытался ползти вдоль стены.

Небезразличные москвичи вызвали спасателей, но мужчину успели спасти до их приезда: дворник и сотрудники УК затащили его внутрь.

Пострадавшим оказался 70-летний пенсионер, который жил в этом доме. У него есть жена и дочь, но их дома не было во время происшествия. Объяснить, зачем он вылез наружу дома, мужчина не смог.

Накануне в Москве 10-летний мальчик выпал с четвертого этажа и выжил. Ребенок попытался выйти из дома на улицу через балкон, но не удержался и рухнул вниз.

Спасатели Пенсионеры Москва
26 февраля 2024, 11:02
Трамплин с десятками стоявших на нем людей рухнул в Тюмени
РИА «Новости»
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Трамплин с людьми упал во время соревнований по сноубордингу «Битва на Туре» в Тюмени. Участники в этот момент делали общую фотографию. Кадры падения попали на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как множество людей стоит на вершине трамплина. Кроме того, на подходе еще несколько человек, которые взбирались по склону. В тот момент, когда они дошли до точки назначения, трамплин резко обрушился на землю.

По данным канала, участники хотели сделать совместное фото. На сайте турнира указали, что в основе трамплина лежит 110-тонный металлический каркас. Также отметили, что в результате несчастного случая никто не пострадал.

Ранее снегоход влетел в толпу людей и сбил ребенка в Нижнем Тагиле.

Спортсмены Тюмень
26 февраля 2024, 10:50
Горящего мужчину потушили у посольства Израиля в Вашингтоне
Freepik
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Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя возле израильского посольства в Вашингтоне в знак протеста против операций ЦАХАЛ на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на The Daily Mail.

По имеющимся данным, инцидент произошел 25 февраля. Выкрикивая лозунги в защиту Палестины, мужчина поджег себя, при этом транслируя происходящее в прямом эфире в социальных сетях.

«Я не хочу участвовать в геноциде!» - заявлял он.

Его удалось остановить. Медицинский персонал оперативно оказал пострадавшему помощь и доставил его в больницу в критическом состоянии.

Представители Военно-воздушных сил США подтвердили, что мужчина является действующим летчиком.

Ранее Израиль назвал потери ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе.

США Израиль Вашингтон Протесты Мужчины

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