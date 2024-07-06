06 июля 2024, 13:47

Почти 60 человек отравились едой в Бурятии

РИА «Новости»
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Число пострадавших в результате отравления едой в бурятском городе Гусиноозерск увеличилось до 56. Об этом в Telegram-канале сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Пострадавших в тяжелом состоянии нет. За медицинской помощью обратились 56 человек, из них 36 детей, госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных - средней степени тяжести. Предварительно, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит не уточненной этиологии. Ждем подтверждения анализов, - написала она Ранее в субботу региональный главк СК России приводил данные о 44 пострадавших.

В связи с ЧП Следком начал доследственную проверку. Правоохранители выявляют источник заражения и устанавливают полную картинку происшествия.

«Проводят опрос работников организации, изъяли образцы для сравнительного исследования, проходит осмотр столовой. Контролирующие организации временно приостановили деятельность компании», - добавили в пресс-службе.

В мае неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев. СК по факту гибели завел уголовное дело.

Еда Следственный комитет России Бурятия
06 июля 2024, 13:04
Задержавшийся в Шереметьеве самолет вылетел в Красноярск
РИА «Новости»
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Самолет рейса SU1484 вылетел из московского аэропорта Шереметьево после задержки. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В настоящее время закончилась посадка пассажиров. В ближайшее время самолет вылетит в пункт назначения. На время ожидания вылета пассажирам предоставлялись напитки и питание», - заявили в пресс-службе.

По онлайн-табло можно увидеть, что самолет уже покинул терминал Шереметьево. В «Аэрофлоте» добавили, что рейс задержали в связи со сложными погодными условиями. Изначально вылет планировался на 00:05 по московскому времени в субботу, но его перенесли.

Ранее 360.ru сообщил, что десятки пассажиров прождали на борту отправки рейса более 9,5 часа. Среди них - семьи с четырьмя грудными детьми, военные. Воду начали раздавать только после прибытия полицейских. Их вызвали, потому что люди отказывались покидать самолет.

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево
06 июля 2024, 02:44
Белый медведь запугал село в Якутии
Freepik
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Белый медведь пришел в село Усть-Оленек в Булунском улусе Якутии. Животное вот уже 10 дней бродит по населенному пункту в поисках пищи, сообщил Telegram-канал Mash.

Жители села напуганы и стараются не покидать своих домов. Отмечается, что медведь не боится собак, квадрокоптеров и громких звуков.

«Мишка флексит по мусоркам в деревне, полям и пляжу в поисках вкусностей», - уточнил канал.

В связи с тем, что белый медведь занесен в Красную книгу, то местные охотники ничего не могут предпринять. Ведь для отлова зверя нужна помощь профессионалов, чтобы не причинить ему вред.

Администрация села Усть-Оленек обратилась в инспекцию государственного экологического надзора с просьбой отловить дикое животное, сообщило издание SakhaLife.

Местные власти попросили принять срочные меры, так как жители села оказались беззащитны перед опасным хищником. Здесь живут семьи с детьми, пенсионеры и работники полярной станции.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину в деревне Леоново. Хищник напал на пенсионера, когда тот вышел на прогулку с собаками рядом со своим домом.

Медведи Якутия Животные
06 июля 2024, 00:33
Поезда встали посреди путей на Павелецком направлении МЖД из-за упавших деревьев
Freepik
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На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел сбой, из-за которого остановилось движение электричек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали, что составы стояли больше часа. Некоторые запертые в вагонах пассажиры пытались выбраться самостоятельно.

В пресс-службе МЖД рассказали РИА «Новости» , что движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино восстановили в 22.30 по московскому времени. В компании уточнили, что сбой был связан с тем, что из-за прохождения грозового фронта на железнодорожные пути упали деревья.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов», - заключили в пресс-службе.

Ураган, накрывший столицу 5 июля, разнес станцию «Электрозаводская» в московском метро. Обрушилась крыша, обломки которой раскидало по платформе и железнодорожным путям.

Поезда Погода в Москве Москва
05 июля 2024, 23:28
Дом культуры загорелся на Ленинском проспекте в Москве
РИА «Новости»
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В Москве загорелось здание дома культуры, расположенное на Ленинском проспекте. Пожар удалось локализовать на площади в 350 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ликвидации возгорания участвовали 94 специалиста и 27 единиц техники МЧС. Находившиеся в ДК люди эвакуировались самостоятельно.

«Пожар в доме культуры локализовали на 350 квадратных метрах», - уточнили в ведомстве.

Как сообщил источник 360.ru, в МЧС готовят вертолет на Ленинский проспект. Спасатели уже отправились на водозаборную точку на Воробьевской набережной.

Ранее в Подмосковье загорелся автобус на трассе в районе деревни Новая Купавна. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В Башкирии сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в селе Мариинский. Еще 25 человек эвакуировали.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Москва

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