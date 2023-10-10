Почти 400 человек эвакуировали из колледжа на северо-востоке Москвы

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В столичный колледж железнодорожного транспорта в Кучином переулке поступило сообщение об угрозе взрыва. Об этом рассказало АГН «Москва» , ссылаясь на источник.

На место прибыли правоохранители для проверки. На текущий момент подробностей о происшествии нет. Дальнейшая информация уточняется.

«Поступила угроза взрыва в Московском колледже железнодорожного транспорта в Кучином переулке, доме 14. Прибывшие полицейские эвакуировали 387 человек», - заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что мужчина попал под поезд на станции «Новоподрезково» в Москве. По данным источника, пострадавший скончался на месте.