08 января 2025, 08:00

Почти 40 вагонов с углем сошли с рельсов под Хабаровском

Пресс-служба Следственного комитета
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Грузовой состав сошел с рельс в Хабаровском крае. ЧП произошло в районе 461 километра частной железнодорожной линии, ведущей от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК по региону.

Всего с рельс сошли 39 полувагонов с углем. В результате ЧП никто не пострадал.

«Точный размер ущерба и причины аварии предстоит установить специалистам», - отметили в пресс-службе.

СК начал проводить доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее два грузовых вагона с рудой сошли с рельс и перевернулись в Башкирии, в городе Учалы. Состав из 17 вагонов перевозил руду. После ЧП их расцепили, и маневровый локомотив транспортировал их до пункта назначения. Из-за опрокинувшихся вагонов пришлось на время остановить автомобильное движение на переезде в микрорайоне Бурансы. Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК начало проверку.

Поезда Следственный комитет России
08 января 2025, 03:42
Многодетного отца из Санкт-Петербурга убили в США
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В США в Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, у которого осталась семья в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным издания, в США мужчину застрелили бандиты. Причины происшествия и цели нападавших пока неизвестны. В Санкт-Петербурге у киргизстанца остались жена и трое детей, которым необходимая финансовая и психологическая помощь.

В МИД Киргизии, по данным РИА «Новости» , подтвердили информацию и сообщили, что правоохранительные органы США ведут расследование и взаимодействует с консульством Киргии.

Ранее в горах Грузии вооруженные грабители напали на российских туристов , одного из которых в последствие нашли мертвым.

Еще один турист из России в декабре бесследно исчез в Индии в штате Гоа. Он ушел из отеля, не взяв никаких личных вещей. Родственники безуспешно разыскивают его уже больше месяца.

США Санкт-Петербург Киргизия Убийства Дети Семья Россия Мужчины
07 января 2025, 22:58
Хакеры взломали Россреестр и украли около терабайта личных данных россиян
РИА «Новости»
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Хакеры сумели заполучить данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Об этом написал Telegram-канал «Утечки информации».

По данным авторов сообщения, взломщики получили доступ к базе данных из более чем двух миллиардов строк. Эти строки содержат ФИО россиян, номера их телефонов, паспортные данные, адреса и другую информацию. Общий размер похищенных сведений, по заверениям взломщиков, составил около одного терабайта.

В качестве доказательства, в свободном доступе злоумышленники опубликовали ссылку на скачивание части баз данных, которая содержит около 82 миллиона строк. По словам автора канала, самая свежая запись из этого фрагмента базы датируется 10 марта 2024 года.

Ответ Росрееста Позже Росреестр в своем официальном Telegram-канале опроверг хищение данных.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», - написали в ведомстве.

Ранее хакеры взломали украинское телевидение и показали скандальный ролик. Сюжет рассказывал об украинской «золотой молодежи» за границей, которая развлекалась, гуляя по Лондону и Куршевелю, пока их земляки гибли на родине.

Хищения Недвижимость Хакеры Утечки данных
07 января 2025, 22:23
Грелся «буржуйкой». В Якутии спасли китайского туриста, ехавшего к Полюсу холода
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Сотрудники ДПС Якутии спасли китайского туриста, который направлялся на Оймякон в неутепленной машине. Микроавтобус обнаружили на трассе «Колыма», сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

ЧП произошло на 205 километре федеральной автодороги. Инспекторы обнаружили микроавтобус под управлением китайского путешественника.

«Иностранец, не ведая, что представляют из себя зимние якутские дороги, пустился в путь до Оймякона в неутепленной автомашине. <…> Турист грелся „буржуйкой“ и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками», - сообщили полицейские.

По их словам, вся машина туриста была в инее. Микроавтобус с водителем доставили в село Ытык Кюель, где в местной мастерской машину утеплят. Вскоре турист сможет отправиться в путь, отметили в ведомстве.

В конце ноября круизный лайнер с россиянами и китайцами застрял в Антарктиде. Туристы объявили голодовку из-за того, что компания отказалась возмещать туристам стоимость отдыха.

Якутия Дороги Машины Водители
07 января 2025, 21:13
Состояние несущих конструкций дома в Петрозаводске признали удовлетворительным
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Специалисты признали удовлетворительным состояние несущих конструкций пострадавшего от взрыва газа дома в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Карелия.

«Сегодня специалисты дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия завершили обследование жилого дома на улице Луначарского в Петрозаводске, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа», - сообщили власти региона.

Газовоздушная смесь взорвалась накануне в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. Хлопок произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Луначарского. В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. От взрыва пострадали четыре человека, их направили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Эвакуированных после взрыва бытового газа жильцов дома переселят в гостиницу «Северная», сообщил RT.

Больницы Газ Взрывы Республика Карелия

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