Почти 40 вагонов с углем сошли с рельсов под Хабаровском
Грузовой состав сошел с рельс в Хабаровском крае. ЧП произошло в районе 461 километра частной железнодорожной линии, ведущей от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК по региону.
Всего с рельс сошли 39 полувагонов с углем. В результате ЧП никто не пострадал.
«Точный размер ущерба и причины аварии предстоит установить специалистам», - отметили в пресс-службе.
СК начал проводить доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Ранее два грузовых вагона с рудой сошли с рельс и перевернулись в Башкирии, в городе Учалы. Состав из 17 вагонов перевозил руду. После ЧП их расцепили, и маневровый локомотив транспортировал их до пункта назначения. Из-за опрокинувшихся вагонов пришлось на время остановить автомобильное движение на переезде в микрорайоне Бурансы. Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК начало проверку.