Почти 40 вагонов с углем сошли с рельсов под Хабаровском

В США в Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, у которого осталась семья в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным издания, в США мужчину застрелили бандиты. Причины происшествия и цели нападавших пока неизвестны. В Санкт-Петербурге у киргизстанца остались жена и трое детей, которым необходимая финансовая и психологическая помощь.

В МИД Киргизии, по данным РИА «Новости» , подтвердили информацию и сообщили, что правоохранительные органы США ведут расследование и взаимодействует с консульством Киргии.

Ранее в горах Грузии вооруженные грабители напали на российских туристов , одного из которых в последствие нашли мертвым.

Еще один турист из России в декабре бесследно исчез в Индии в штате Гоа. Он ушел из отеля, не взяв никаких личных вещей. Родственники безуспешно разыскивают его уже больше месяца.