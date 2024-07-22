22 июля 2024, 10:21

Почти 40 детей подцепили норовирус в санатории в Кузбассе

РИА «Новости»
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Ночью еще четыре постояльца санатория-профилактория «Магистраль» в Салаире пожаловались на недомогание из-за кишечной инфекции. Пострадали 39 детей, сообщил РИА «Новости» представитель Следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу.

«Количество [обратившихся за помощью] детей возросло до 39 человек», - сообщил собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Массовое отравление, по версии следствия, произошло 21 июля. Медпомощь потребовалась 25 детям в возрасте от 10 до 12 лет.

К вечеру число пострадавших увеличилось до 35 человек , сообщало управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания могла стать норовирусная инфекция.

Это не первая вспышка кишечной инфекции в санатории «Магистраль». В июне 2023 года 12 воспитанников увезли в больницу Гурьевска с похожими симптомами.

Ночью еще четыре постояльца санатория-профилактория «Магистраль» в Салаире пожаловались на недомогание из-за кишечной инфекции. Пострадали 39 детей, сообщил РИА «Новости» представитель Следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу.

Дети Роспотребнадзор Следственный комитет России
22 июля 2024, 11:13
Момент взрыва ТЦ в Апшеронске попал на видео
Телеканал «360»
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Взрыв прогремел утром в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно вспышку и взрыв, после которого здание получило серьезные повреждения, слетела большая часть крыши. От ТЦ повалил густой черный дым.

В результате ЧП пострадали четыре человека, рухнули несколько строительных конструкций. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. ЧП произошло из-за взрыва газо-воздушной смеси На место пожара прибыли спасатели. Они тушат здание и разгребают завалы. Сотрудники МЧС достали из-под рухнувших конструкций женщину-фармацевта.

Местный житель рассказал 360.ru, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.

Газ Взрывы Видео
22 июля 2024, 10:47
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Апшеронске
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после взрыва газа в Апшеронске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На улице Ворошилова рухнули несколько строительных конструкций, начался пожар. Предварительно, пострадали четыре человека, из-под завалов достали женщину-фармацевта.

«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», - уточнили в СК.

Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Власти пообещали оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с разрушенным после взрыва зданием.

Уголовное дело Газ Взрывы Краснодарский край
22 июля 2024, 10:28
На МЦД-4 возникла задержка в движении поездов из-за срыва стоп-крана
РИА «Новости»
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Поезда Горьковского направления, включая МЦД-4, следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана пассажирами на станции Москва-Курская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе, электричка шла из Апрелевки. В 07:34, когда она отправлялась в сторону Железнодорожной, пассажиры сорвали стоп-кран. Из-за этого интервалы движения поездов в сторону области выросли.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

По сообщениям в социальных сетях , задержка в движении электропоезда составила 47 минут. Это объяснили тем, что восстановить тормозную магистраль после срыва стоп-крана на современных электричках сложнее, чем на старых.

В конце июня на Третьем диаметре вагоны электропоезда самопроизвольно расцепились на платформе «Кратово», никто не пострадал.

Поезда МЦД
22 июля 2024, 10:26
Появились новые кадры с места взрыва в Апшеронске
Телеканал «360»
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В результате взрыва газа в Апшеронске оказался разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, четыре человека пострадали. В распоряжении 360.ru оказались новые видео с места происшествия.


Взрыв газа в Апшеронске полностью уничтожил аптеку. Из-под завалов достали сотрудницу, об этом 360.ru тоже рассказал очевидец.

«Знаю как фармацевта хорошего, из-за нее и ходили в аптеку», - отметил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале писал, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Он подчеркнул, что при необходимости подключат врачей из краевых больниц.

Очевидцы сообщили, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.

«Достали, по-моему, всех, сейчас тушат, разгребают завалы на дороге», - рассказал один из собеседников 360.ru.

Другой житель добавил, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.

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