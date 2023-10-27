Почти 390 детей пострадали в ДТП в Москве с начала года

«Большая часть происшествий происходила в вечернее время. Лишь 29 (7,5%) детей использовали в одежде световозвращающие элементы», - подчеркнули в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, дети находятся в особой группе риска из-за того, что невнимательны на дорогах. Они переходят проезжую часть в наушниках, капюшонах, а также в темной одежде. Кроме этого, ребенок может внезапно выбежать на дорогу и создать аварийную ситуацию.

Госавтоинспекция Москвы призвала родителей контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов, во избежание несчастных случаев.

Помимо этого, с начала года в Москве пресекли более 44 тысяч нарушений при перевозке детей. В пресс-службе ГИБДД напомнили, что детей до семи лет нужно возить в машине только с детскими удерживающими средствами. Пассажирам до 11 лет на заднем сидении положено удерживающее устройство, а на переднем сидении к тому же полагаются ремни безопасности.