Почти 35 природных пожаров потушили в России за сутки

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Природные пожары ликвидированы в Московской, Калужской, Владимирской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, Севастополе и других регионах. В полночь 24 сентября действовали еще 36 лесных пожаров, огонь охватил 491 гектар.

Больше всего возгораний было зафиксировано в Свердловской области - 14 пожаров на площади 221 гектар. В Забайкальском крае было четыре пожара на землях лесного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - три.

На территории столицы и Подмосковья пожароопасный период четвертого класса продлили до 16:00 24 сентября. В выходные москвичей ждет аномально жаркая сентябрьская погода, столбики термометров могут подняться до 26,3 градуса.