13 января 2024, 23:48

Почти 300 домов в Липецке остались без тепла в 28-градусный мороз

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Число многоэтажек, оставшихся без тепла в 28-градусный мороз в Липецке, выросло до 282. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

По ее словам, управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

«Временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома», - написала глава Липецка.

Утром 13 января, сразу после коммунальной аварии, сообщалось лишь о 27 домах , которые остались без отопления. В обед в городе было -24 градуса, сейчас воздух остыл до -28 градусов. Уваркина уточняла, что прорыв произошел на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра». На происшествие быстро отреагировали две бригады специалистов.

Аварию внутридомовой системы отопления ранее ликвидировали в Сергиевом Посаде. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.

Отопление Коммунальные аварии
13 января 2024, 22:39
Поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино»
Unsplash
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Поезд сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» в Москве, сообщил источник «360». По предварительной информации, они скончались от полученных травм.

Одно из тел обнаружили под электричкой, второе осталось на путях. Доступ к ним временно заблокировал поезд. Очевидцы сообщили экстренным службам, что погибшим было 20-30 лет.

Ранее аналогичная трагедия произошла на станции МЦД «Рижская ». Там поезд сбил женщину и двух мужчин. От полученных травм они скончались на месте. Предположительно, они вышли из поезда и спустились на рельсы для перехода путей, когда по ним проходила другая электричка.

Поезда МЦД
13 января 2024, 22:04
Дагестанец в Петербурге выстрелил в женщину за кормление уличных животных
Freepik
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Мужчина в Санкт-Петербурге выстрелил в женщину, когда та пришла кормить бездомных животных. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, происшествие случилось 12 января рядом с железнодорожным мостом около Петрозаводского шоссе. Местная жительница пришла туда, чтобы покормить уличных собак. Во время процесса из небольшого дома вышел мужчина восточной внешности и открыл стрельбу.

В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 66-летний дагестанец.

«Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве. В будущем на него могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Якутске рабочие открыли стрельбу на стройке. В процессе перестрелки пострадали два человека.

Санкт-Петербург Стрельба Собаки Животные Мужчины
13 января 2024, 21:47
Мужчина при загадочных обстоятельствах пропал в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге мужчина ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В материале уточнили, что пропавшему 27 лет, 12 января он вышел из дома в Солнечном микрорайоне города и направился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Зачем именно мужчине потребовалось туда идти - неизвестно. После этого его никто не видел, на связь с близкими он не выходит.

«Очень добрый, отзывчивый парень, никогда раньше не пропадал. Он больше домашний. Работал с детьми, вел секцию баскетбола», - рассказала подруга исчезнувшего.

В день пропажи на мужчине была черная куртка, серые спортивные штаны, темно-зеленая шапка и темно-коричневые зимние ботинки. Его приметы: рост 183 сантиметра, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, нормальное телосложение.

Ранее в Московской области пропала пенсионерка. В день исчезновения она поехала в деревню Каширу на электричке. Позже она позвонила дочери и рассказала, как неизвестный мужчина напал на нее, ударил по голове и силой посадил в машину.

Дороги Мужчины Екатеринбург Машины
13 января 2024, 21:36
Ритуальщики в Сургуте протащили труп по асфальту на глазах у людей
Телеканал «360»
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Работники одной из похоронных компаний Сургута тащили покойника по асфальту во дворе жилого комплекса «Возрождение». Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как ритуальщики волочили упакованный в пластиковый мешок труп, не стесняясь камер видеонаблюдения и гуляющих около дома людей. Сотрудники похоронного бюро взяли тело на руки только после замечаний прохожих.

Источник «360» заявил, что в ЖК «Возрождение», рядом с которым тащили труп, более двух тысяч квартир. Рядом находится музей «Россия - моя история».

«Хорошо, что лифт работал, а то выбросили бы из окна, так же легче нести», - сказал источник.

По данным Telegram-канала Baza , такое обращение с умершим позволили представители агентства «Северный похоронный дом». Пугающая картина шокировала некоторых очевидцев.

Ранее в заброшенной усадьбе в Мытищах, где в 1930-х годах жил Иосиф Сталин, нашли трупы двух мужчин. Причина смерти этих людей не уточнялась.

До этого тело мужчины обнаружили на территории пожаро-спасательной части на востоке столицы. Предположительно, покойный выпал из находящегося неподалеку многоэтажного здания.

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