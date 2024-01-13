Почти 30 домов в Липецке лишились отопления из-за аварии

По ее словам, утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» случился порыв. На это быстро отреагировали две бригады специалистов, которые на данный момент отключают поврежденный участок для проведения восстановительных работ. Из-за этого, по предварительной оценке, отопления временно не будет в 27 домах.

Уваркина отметила, что места утечки обработают противогололедными материалами. Она распорядилась, чтобы подчиненные каждый час информировали ее о происходящем.

«Ориентировочный срок отключения до 14:00. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице», - написала мэр.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде ликвидировали аварию внутридомовой системы отопления. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.